Tunisie: La coalition menée par Riyad accuse l'ONU

Depuis mars 2015, le conflit a fait plus de 10.000 morts et provoqué la pire crise humanitaire du monde, selon les Nations unies.

«Nous sommes étonnés des déclarations de certains responsables onusiens (...) qui prennent des positions partiales contenant des allégations sur des raids», a déclaré le colonel Turki Al-Maliki, porte-parole de la coalition antirebelles à Riyadh. «Cela revient à adopter la version des Houthis et la propager à travers le monde», a ajouté l'officier saoudien, s'exprimant devant des journalistes. «Nous savons tous que les organisations onusiennes sont sous la pression des Houthis et certaines déclarations pourraient être le résultat de ces pressions». Le colonel Maliki a admis qu'il n'y avait «pas de guerre sans dommages collatéraux». Mais il n'a pas explicitement dit qui était responsable des derniers raids.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.