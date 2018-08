Algérie: Ligue des Champions - Sétif en conquérant à Alger

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Même en Ligue des Champions on a marqué à chaque fois, même à l'extérieur, pourtant ce sont des matchs où le niveau est élevé et les matchs sont serrés».

L'entraineur marocain sait que la pression sera sur l'adversaire et c'est pour ça qu'il compte jouer sur les points faibles du MCA : «Ce genre de matchs se jouent sur des détails et les équipes doivent savoir en profiter.

Le Mouloudia d'Alger n'a pas son destin en main après sa défaite (2-0) face au Difaâ Hassani Al-Jadidi (Maroc) lors de la précédente journée, car il doit battre l'ESS et espérer une défaite ou un match nul des Marocains. Par contre, l'Entente de Sétif sera assuré de se qualifier s'il gagne en raison de son goal-average positif par rapport au Difaâ Hassani Al-Jadidi.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.