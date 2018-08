Egypte: Entre Mohamed Salah et sa fédération, c'est toujours la guerre

Le peuple égyptien voit en @MoSalah son idole alors que la fédération égyptienne de football voit en lui sa poule aux yeux d'or (sa «Sabbouba »). Voici pourquoi Salah pourrait prendre sa retraite internationale et ne plus jouer avec les Pharaons. #MoSalahGate

En vue du prochain match de l'Egypte en septembre (contre le Niger en éliminatoires de la CAN 2019), l'agent du joueur exige entre autres, 2 gardes du corps à la porte de sa chambre d'hôtel et 2 autres devant l'ascenseur et qu'aucune photo ne soit prise avec le joueur. Salah menace de ne pas répondre à la convocation si toutes les conditions ne sont pas réunies.

La guerre est ouverte. Le joueur et son agent estiment que les droits d'image sont constamment violés par une fédération dont le fonctionnement est plus que douteux.

Les choses ne se sont pas arrangées entre Mohamed Salah et l'EFA (Fédération égyptienne de football). On vous rapportait déjà en juin dernier à l'issue de la Coupe du monde, Russie 2018 que les relations entre les deux parties s'étaient détériorées, ce qui a conduit aux rumeurs d'une retraite internationale anticipée de la star de Liverpool.

