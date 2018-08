Ile Maurice: Population canine et féline - Campagne de sensibilisation et de contrôle à Rodrigues

« L'objectif de la Commission n'est pas de tuer les chiens à Rodrigues. Il s'agit surtout d'assurer le bien-être de ces animaux à travers l'éducation et la responsabilisation des propriétaires d'animaux. Ce projet aussi est en ligne avec la vision d'une île écologique », a déclaré M. Richard Payendee. Il a aussi annoncé que le Dog Pen à Montagne Plate sera opérationnel bientôt. Le véhicule pour le ramassage des chiens errants est déjà disponible et un officier de la MSAW sera recruté pour offrir les services nécessaires à la population.

Les chiens et les chats errants constituent une nuisance à Rodrigues. Beaucoup d'éleveurs, voire même les touristes, ont exprimé leurs sentiments, surtout concernant les chiens errants. Face à cette situation, la Commission de l'Agriculture a travaillé un projet avec la MSAW et un protocole d'accord a été signé entre les deux partis.

Une campagne de sensibilisation et de contrôle des chiens et chats à grande échelle s'est tenue du 20 au 26 août à Rodrigues, cela suite à un accord entre la Commission de l'Agriculture et la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) opérant sous l'égide du Ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire.

Copyright © 2018 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.