Algérie: Ligue des Champions - MC Alger, objectif, battre l'ES Sétif

Le MC Alger et l'ES Sétif s'affronteront mardi dans un choc décisif 100% algérien pour arracher le dernier billet qualificatif aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football.

Les deux antagonistes n'auront d'yeux, cet après-midi, que pour une victoire et se présenteront, ainsi, en «mode guerriers» dans l'espoir de faire durer encore leur aventure dans la plus prestigieuse des compétitions continentales.

Algérois et Sétifiens se partagent le même nombre de points (5) avec les Marocains du Difaâ El Jadidi, lesquels seront, en même temps, en déplacement chez le TP Mazembe à Lubumbashi.

«Face à Sétif, notre objectif est d'être plus performant et de gagner le match. Nous sommes trois équipes à égalité avec cinq points et on est positionné à la seconde place, ce sera difficile mais on doit nous imposer», a expliqué Bernard Casoni, le coach du club algérois en conférence de presse.

Le MC Alger, en perte de vitesse avec un bilan d'un seul point décroché lors des trois dernières journées de cette Ligue des Champions, devra impérativement l'emporter devant son public face à l'Entente et espérer une défaite ou un match nul des Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi.

Battu lors de la 5e journée au Maroc par le Difaâ (2-0), le MCA n'a pas droit à l'erreur face à une équipe sétifienne qui a souvent réussi ses déplacements à Alger.

«L'autre match ne dépend pas de nous car on ne sait pas ce qui va se passer. Notre objectif est de remporter notre match face à Sétif pour ne pas avoir des regrets», a ajouté le technicien français.

Casoni estime que la mission de ses joueurs aurait été « plus facile » si la réussite était à leur côté lors de la double confrontation face au leader du groupe. «Dans la double confrontation face au TP Mazambe, on méritait beaucoup mieux mais c'est le football.

On a donné le maximum mais il y avait aussi un match de Coupe arabe juste au milieu. On a des regrets parce que nous avons créé plus de dix occasions de but face aux Congolais et je ne pense pas qu'il y a une équipe qu'il l'a fait», a ajouté le technicien français.

Interrogé sur la préparation du match, Casoni a répondu : «On a préparé ce rendez-vous après un match de championnat (DRB Tadjenanet, ndlr) du mieux que possible et nous avons travaillé beaucoup dans la récupération. On jouera à 14h00, on doit s'adapter aussi à ça car on n'a pas d'autre choix».

Selon lui, le bilan du MCA en ce début de saison est « positif » vu que le club est engagé sur plusieurs fronts : «Notre début de saison n'est pas aussi mauvais que ça, nous avons déjà remporté quatre points sur six possibles en championnat et nous avons une victoire en Coupe arabe. Nous allons continuer à travailler pour remporter d'autres matches».

Le Mouloudia est donc face à son destin. Il peut l'écrire en lettres d'or et passer en quart de finale de la Ligue des Champions.