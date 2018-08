Burkina Faso: Intégration sous-régionale - Le Tocsin à la rencontre des Burkinabè de la Côte d'Ivoire

Il faut dire que dans le cadre de cette caravane, le Tocsin a déjà parcouru plusieurs pays de la sous-région dont le Sénéngal. Le choix des villes d'Abengourou et d'Agnibilékro est dû au fait que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) n'a pu faire se rendre dans ces localités lors de sa récente tournée. Ce voyage selon Arouna Savadogo, vise à semer et cultiver les germes de l'intégration africaine au sein des populations.

Au-delà de ses compatriotes, le Tocsin compte aussi rencontrer la société civile et les autorités ivoiriennes afin de recenser les problèmes qu'elles rencontrent par rapport au Burkinabè vivants dans ce pays. «Nous travaillons avec cette société civile et nous allons évchanger avec elle surtout dans le cadre de la sensibilisation», a confié M. Savadogo.

C'est la première fois dans l'histoire du Burkina et pour nous qui avions fait de ce droit un combat permanent, il est plus qu'important de recueillir leurs avis et de les sensibiliser», a laissé entendre Arouna Savadogo au départ de la caravane.

