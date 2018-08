Afrique de l'Ouest: OMD - Des experts ouest-africains renforcent leurs capacités

Elle est devenue un véritable défi pour nos administrations tant il est vrai que les techniques et approches de l'administration douanière sont confrontées au quotidien à l'évolution globale et rapide du milieu pour lequel elles sont forgées ».

Pour atteindre ces objectifs, la trentaine de participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Niger et du Togo, auront à se familiariser avec des modules liés, entre autres, aux classements tarifaires, à la valeur, aux instruments régionaux, aux techniques de lutte contre la fraude et à l'intégration des nouvelles techniques de formation, a précisé M. Chopra.

D'une manière spécifique, la session de Ouagadougou a pour objectif d'une part, de consolider le matériel de formation de base pour le cursus douanier ; et d'autre part, de faire des experts-formateurs, des agents de changement mieux équipés par des instruments et des compétences pour faire la différence dans leurs administrations respectives, a indiqué le directeur du programme de modernisation de l'administration douanière pour l'Afrique subsaharienne à l'OMD, Richard Chopra.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.