Burkina Faso: Procès du putsch - Divergences sur la légalité des ordres militaires

Quant au bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, qui est de la défense, il a fait observer qu'il faut faire une distinction entre la légalité d'un ordre donné et son opportunité. Pour lui, si un soldat qui recevrait un ordre non manifestement illicite se met à apprécier son opportunité, l'armée ne fonctionnerait pas. L'interrogatoire du lieutenant Zagré se poursuit ce matin à 9 heures.

« Vous avez su dès lors qu'il y avait renversement du pouvoir alors en place et vous avez continué à exécuter des ordres en soutien au coup », a reproché Me Yanogo de la partie civile au prévenu. « Je n'ai pas reçu de mission de l'auteur d'un putsch.

Pour sa défense, Zagré a argué que les trois missions accomplies sont purement militaires et ont été confiées par un chef légitime. Il aurait été désigné, en tant que lieutenant le plus ancien pour que « les missions se passent sans bavure ».

Pour sa part, Me Hervé Kam de la partie civile a invoqué le règlement de discipline militaire contre le lieutenant, règlement selon lequel le subordonné exécute loyalement les ordres, est responsable de cette exécution et ne doit pas obéir aux ordres manifestement illégaux, en l'espèce ceux donnés par « des putschistes.

Contrairement à la plupart des accusés jusque-là, le jeune officier a reconnu les déclarations faites pendant la phase d'instruction du dossier. Son désaccord avec le parquet a porté notamment sur sa position statutaire au moment des faits et sur la nature des ordres qu'il a reçus et exécutés.

A sa suite, c'est un officier, le lieutenant Bouraïma Zagré qui a été appelé à la barre. Droit dans ses souliers, le jeune officier a paru serein et bien sûr de lui, face au tribunal. Tout comme le sergent, il a lui aussi été confronté à la question de légalité (ou l'illégalité) des ordres reçus et exécutés.

L'accusé a reconnu que le fait de se voir confié une mission par un chef dont il ne relevait pas directement, et en compagnie d'éléments d'un autre groupement, est anormal. «J'étais mal à l'aise. Je n'ai fait qu'exécuter un ordre d'un chef. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si j'avais refusé», a-t-il confié.

Lui, il aurait été assigné à un poste de garde en compagnie du sergent Natiani Lompo et d'un autre élément. Un poste dont, à l'en croire, le sergent Lompo dira qu'il n'y a rien à garder, juste un poste téléviseur et un fauteuil.

Il est passé à la barre le 27 août 2018. Comme tous ses coaccusés qui l'ont précédé, il n'a pas reconnu les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre et coups et blessures volontaires pour lesquels il est poursuivi. Dans sa version des faits, cet accusé a dit ne pas savoir ce qu'il a fait de mal pour être impliqué dans ce dossier.

Le procès du putsch manqué a repris, le lundi 27 août 2018, avec les auditions du sergent Souleymane Koné, 30 ans, père de 2 enfants et le lieutenant Bouraïma Zagré, 32 ans, célibataire, sans enfant. Accusés de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre et de coups et blessures volontaires, tous deux ont tous plaidé non coupables.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.