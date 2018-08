Sénégal: Gorée... ou l'autre patrimoine - Petits et grands défis insulaires...

Dans le cadre d'un dossier vacances intitulé «Gorée... ou l'autre patrimoine», Sud Quotidien vous propose une série d'articles de presse, de reportages et d'interviews sur l'Ile patrimoine mondial de l'Unesco. Le premier jet publié sur quatre pages (5- 6-7 et 8), dans l'édition d'hier, lundi 27 août 2018, est revenu sur «Ce qui se cache «derrière» la Maison des Esclaves», sur le «Patrimoine architectural à Gorée» avec un article dont le titre est «Dans cette maison naquit... Blaise Diagne».

Il s'y ajoute «Ces bâtiments qui se jouent du temps», la «Physionomie de Gorée» avec la «chapelle, avec un toit en paille», le «Patrimoine immatériel» et la superficie de l'Ile: «27 hectares pour 2000 Goréens: Une vie de l'intérieur». Voici la suite et fin du dossier.

Gorée au quotidien

Le 29 mars 2018, la chaloupe «Beer», qui reprenait la mer, après une pause technique, tombait en panne non loin du Tacoma. Dans un pays comme le nôtre, qui a connu le naufrage du «Joola», cela réveille forcément de vieux démons. La chaloupe, le logement, l'emploi, ou l'environnement... Petits et grands défis insulaires...

S'il y a une «vie de l'intérieur» à Gorée, «il y a (aussi) énormément de choses qui se passent au quotidien», sur l'île, et qui valent la peine d'être dites selon Xavier Ricou.

L'île est toute petite, mais il y a énormément de problèmes, qui font partie de Gorée : des problèmes de chaloupe, des problèmes de surpopulation, de touristes, etc.» Mansour Sow, Conseiller spécial du maire de Gorée, est même assez catégorique : «Tant que le problème des chaloupes ne sera pas réglé, la gestion de l'affluence va se poser.

Celle qui marche trotte, et l'autre est toujours en panne. En cas d'affluence, Mame Coumba Bang vient à la rescousse.» Le 29 mars dernier, les médias annonçaient que la chaloupe «Beer», qui venait de reprendre «service», et qui fonctionnait avec un «seul moteur», était tombée en panne près du Tacoma.

Plus de peur que de mal comme on dit dans ces cas-là, parce que Mame Coumba Bang, l'une des deux autres chaloupes, était très vite venue au secours des passagers à bord. Mais dans un pays qui a connu la tragédie du «Joola», il y a de quoi avoir peur. D'autant plus que ce n'était pas la première fois que cela arrivait : au mois de novembre 2016, l'une des embarcations était (aussi) tombée en panne.

GOREE «EN SURSIS»

Aux yeux de Tidiane Camara, c'est un peu comme si Gorée ellemême, qui figure sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1978, était en sursis : «Le quai d'accostage est un patrimoine vétuste, en état d'insécurité permanent», et il suffirait d'une «mauvaise manœuvre», qui «heurte le quai», pour que l'île soit «coupée du continent».

«Préserver le patrimoine de l'île», oui, «rénover ceci ou cela», pourquoi pas, mais pour le directeur de Cabinet du maire, il faut avant tout «préserver le littoral. (Car sans cela), on n'aura rien à montrer aux générations futures. L'eau sape le littoral. Le plus grand projet, c'est de protéger le littoral. Si Gorée disparaît, il n'y a plus de mémoire.

Ce sont des questions à prendre au sérieux.» Pour le directeur du Patrimoine, Abdoul Aziz Guissé, c'est «l'ensemble de l'île» qui est menacé, à cause de la «houle» et de «l'érosion». La question de la «protection du littoral» est justement l'un des chantiers de l'île, qui bénéficie d'un coup de main du Fonds-endépôt japonais de l'Unesco.

La question de l'environnement et du «cadre de vie» est tout aussi cruciale sur l'île. Un brin chauvin, Mohamed, notre jeune guide, vante le caractère non pollué de Gorée : «La seule chose qui nous manque c'est les voitures, (peutêtre aussi un bloc opératoire ferat-il tout de même remarquer) et on n'en a pas besoin.»

A L'ECOLE DU TRI

Lors de cette double-visite à Gorée, cette scène-là a particulièrement retenu notre attention : des gamins qui jouent, normal diraiton, un emballage alimentaire encombrant, et voilà que l'un des garçonnets demande un coup de main à son ami, qui décide de le cacher quelque part dans une sorte de pot de fleur. Réaction du premier...

Comment dire... incrédule, pas convaincu, estomaqué : « Ici ?! »... Tout n'est pas perdu ! Mansour Sow nous apprendra justement que les petits Goréens, «formés au tri», n'hésitaient pas à vous faire la leçon, lorsque vous aviez le malheur de jeter vos ordures à même le sol. A bon entendeur...

UN «HABITAT SOCIAL A GOREE»

Autre question à prendre au sérieux : le problème du logement. Nos interlocuteurs appellent à trouver un «équilibre», histoire d'avoir un «habitat social Gorée», et «éviter la précarité», Avoir des «habitats respectables», estime Tidiane Camara, le directeur de Cabinet du maire de l'île, passe aussi par la réhabilitation des «maisons occupées» : l'ancienne Ecole William Ponty, «l'ancien hôpital de Gorée, en ruines»,«ancêtre de l'hôpital Principal (et) hôpital de référence de Dakar jusqu'en 1880 », «aujourd'hui occupé par des natifs de Gorée», qui n'ont pas forcément «les moyens» d'entretenir ces espaces-là. Sans oublier que «construire» à Gorée, relèverait d'un véritable casse-tête, à cause de la difficulté qu'il y a à transporter le matériel sur l'île.

LES «CONTRACTUELS» DE L'ILE

Chez les Goréens, «d'adoption», ou pas, la question de l'emploi revient elle aussi très souvent. La mairie de Gorée estime avoir notamment «créé des emplois avec l'Hôtel municipal», que dirige Mansour Sow, et dont les travaux ont créé quelques problèmes selon le Conseiller spécial du maire de Gorée, puisque des familles s'y sont opposées au début, estimant que le bâtiment appartenait à leurs ancêtres. Il existe en effet quelques cas comme celui-là, des «maisons abandonnées par leurs propriétaires, des familles qui ne s'occupent pas des questions d'héritage, les litiges, etc.»

La commune cite encore, pour ce qui est de la création d'emplois, la boucherie, l'épicerie, le village artisanal, ou le poste de santé, qui porte le nom de Feue Mame Louise, décédée en 2000, et doyenne de l'île à une époque. Dans le temps, Mame Louise avait l'habitude, par exemple, de guetter les allées et venues (dimanche et vendredi) des élèves de Mariama Bâ, qui devaient la saluer respectueusement, génuflexion à l'appui. C'était une sorte de rituel entre elles. Mame Louise répondait alors de son sourire le plus chaleureux et le plus attendri...

Dans les rues de Gorée, vous tomberez peut-être sur quelqu'un comme Mamadou, «ancien employé de la mairie», où il a servi pendant «10-15 ans», qui s'inquiète de cette situation : «Les jeunes qui s'occupent du nettoiement sont des contractuels», et ces contrats-là ne sont pas très «sûrs».

Tidiane Camara explique que Gorée, ancienne commune d'arrondissement et actuelle «commune de plein exercice, avec l'Acte III de la décentralisation», «ne pouvait embaucher que des contractuels» ; ce qui devrait donc pouvoir changer. Quant au tourisme, on vous dira globalement que c'est une très bonne chose, mais encore faudrait-il, selon Mamadou, que les «guides évitent de s'invectiver», qu'ils aient des «badges», autrement dit que tout cela soit organisé.

Mohamed, notre guide, n'en avait pas, lui, mais il soutient qu'il fait partie des guides reconnus par la municipalité. Richard, autre rencontre goréenne, manifestement connu d'un peu tout le monde sur l'île, est un ancien de la défunte Sias (la Société industrielle d'assainissement du Sénégal) où il est «entré en 1993».

Notre interlocuteur raconte aussi qu'il a été «le chef d'équipe des Espaces Verts»(«23 ans de service»), et le jardinier de Me Augustin Senghor, qui n'était pas encore le maire de Gorée.

Richard, qui évoque fièrement ce fameux «diplôme de reconnaissance» que lui a décerné l'île, émet tout de même un certain nombre de réserves : la gestion des ordures par exemple, confiée à des «contractuels»,«les marchands ambulants à canaliser» et dont s'occupe effectivement la mairie, dit-il, même si«elle laisse parfois faire» selon lui, et la «pêche sauvage».

Dans une tribune publiée quelques jours après l'inauguration de la Place de l'Europe (le 9 mai dernier), le poète Amadou Lamine Sall, qui est aussi le secrétaire de la Fondation mondiale pour le mémorial de Gorée, appelait quant à lui à ce que l'on s'interroge «sur les relations entre le port de Dakar, la gestion de la chaloupe et ce que la commune de Gorée en tire comme recettes !

(... ) Nous souhaitons, ajoutera-til, que tous les contrats signés par le port de Dakar puissent contenir une clause de sauvegarde de l'île, afin de drainer vers elle des financements substantiels qui pourraient servir à son développement, au bien-être de ses populations et soulager la difficile trésorerie de la mairie. »

LES INSULAIRES FACE A L'HISTOIRE : «Ouvrir la porte du retour»

Aux yeux de ce monsieur d'un certain âge, rencontré quelque part près du commissariat de police l'île, et qui dit être «là depuis 45 ans, les Goréens ne sont pas très attachés à leur patrimoine. Il faut que les gens se souviennent, qu'ils connaissent l'Histoire». Peut-être parce que, comme dirait Annie Jouga, adjoint au maire de l'île, les Goréens eux-mêmes ne se rendent pas toujours «compte de l'importance de leur île.

C'est le vivier de beaucoup de choses. On ne travaille pas assez là-dessus, à transmettre la mémoire». Même si, vous dira-t-elle, «tous les gosses de l'île ont joué les guides, y compris le maire de Gorée». Ce que confirme Mansour Sow, Conseiller spécial de Me Augustin Senghor : «Tout jeune Goréen a été guide, à commencer par le maire.

Ils connaissent les labyrinthes du Castel. Ils peuvent parler de l'histoire de cette île. Nous devons à Feu Boubacar Joseph Ndiaye, qui a fait des émules sur l'île. Tous les discours que vous entendrez sont une reprise de ses commentaires, car Gorée, il le vivait profondément dans sa chair. Sa vie, c'était Gorée.

C'est pour cette raison aujourd'hui que nous, autorités de Gorée, nous cherchons à mettre en valeur les autres aspects de l'île de Gorée, car Gorée ce n'est pas seulement la Maison des esclaves». L'enjeu, selon lui, ce serait d'«ouvrir la porte du retour» (la formule n'est pas toute jeune) aux héritiers et autres descendants d'esclaves qui «nous reviennent par les airs»,«se ressourcer sur la terre des ancêtres».

Pour vous convaincre, Tidiane Camara, directeur de Cabinet du maire de Gorée, vous parlera par exemple de la visite à Gorée du très symbolique premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama himself (visite qui n'était «pas dans son programme», mais à laquelle il avait l'air de tenir), et donc du recueillement, à la Maison des esclaves, d'un afro-américain aux origines kényanes.

Ou alors vous dira-t-il, que «30 à 40.000 Afro-Américains portent le nom de Gorée sur leur fiche d'état-civil (et) s'identifient à Gorée». Les 26 et 27 avril 2018, Gorée accueillait d'ailleurs toute une centaine d'«afrodescendants venant de toute la Diaspora, des Antilles, d'Amérique, d'Europe et de l'Océan indien». Des retrouvailles en mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite négrière.

UNE PLACE DE L'EUROPE A GOREE : Un morceau difficile à avaler...

Une Place de l'Europe à Gorée ? Scandaleux, aberrant, «inopportun», «inacceptable» disent les uns. Pour les autres, à commencer par le maire de l'île lui-même, Me Augustin Senghor, c'est tout ce qu'il y a de plus «normal», ne serait-ce que parce que Gorée aurait une «partie européenne». La très polémique Place de l'Europe a officiellement été inaugurée le 9 mai 2018. Quant à la plaque elle-même, elle daterait de 2003, donc des années Romano Prodi, alors président de la Commission européenne.

Le 6 avril 2017, l'équipe municipale de Gorée, avec à sa tête le maire de l'île Me Augustin Senghor, conviait la presse à une visite des chantiers de l'île, en présence (entre autres) du directeur du Patrimoine, Abdoul Aziz Guissé. On y annonce un certain nombre de «travaux de réhabilitation», dont «l'aménagement de la Place de l'Europe» et de ses «5000 m2», juste en face du Musée historique. Le projet, annoncé dès le lendemain par la presse, ne fait pourtant pas grand bruit, étouffé par on ne sait quoi à l'époque... Peut-être parce que les projets font parfois cet effet-là : effet «bof», plus ou moins virtuels, plus ou moins lointains, pour ne pas dire assez concrets. Date annoncée pour la livraison des travaux, confiés à l'entreprise Eiffage suite à «un appel d'offres» : la fin du mois de mai de la même année. Il faudra pourtant patienter... Le 9 mai 2018, c'est officiel, scellé, la «nouvelle» Place de l'Europe, comme on dit, est officiellement inaugurée, avec la bénédiction du ministère de la Culture, du maire de Gorée et de son équipe, et de Gérard Sénac en personne, le patron d'Eiffage ; photo de famille à l'appui. Le chef de la délégation de l'Union européenne (Ue), Joaquin Gonzalez-Ducay, est présent lui aussi : il faut dire que la Place de l'Europe, co- financée par l'Union européenne et l'Etat du Sénégal luimême, a coûté «plus de 100 millions de francs» CFA. L'idée passe difficilement. On se souviendra par exemple que l'activiste Guy Marius Sagna, ouvertement opposé au projet, avait été arrêté ce jour-là, puis relaxé, pour avoir (symboliquement) «déchiré la bâche de la Place de l'Europe».

A Gorée, l'administration locale a ses arguments ; évidemment «pour»... Devant micros et caméras, le maire de l'île, Me Augustin Senghor, qui dit s'exprimer au nom de la commune et de la communauté, se montre intransigeant : «Gorée a une partie européenne, et nous l'assumons. Une Place de l'Europe à Gorée, c'est tout à fait normal, et nous l'assumons». L'autre explication, nettement moins dans le symbole pour ne pas dire plus pragmatique, c'est que Gorée a quelques «difficultés financières», et que le maire de l'île ne pouvait valablement pas ne pas accepter cette proposition. Sans oublier selon lui, que la très controversée Place de l'Europe ne daterait pas d'aujourd'hui ; la plaque remonterait aux années Romano Prodi (2003), ancien président de la Commission européenne. Pour l'actuel chef de la Délégation de l'Ue, tout cela va surtout renforcer «l'attractivité de l'île», histoire d'en faire un «haut lieu de culture et de tourisme».

Pour le poète Amadou Lamine Sall, par contre, «cette plaque, sorte d'hommage à l'Europe au cœur de Gorée (... ) n'était ni opportune ni bien réfléchie.» A la place de cette «terminologie», qui «peut paraître choquante» selon lui, Amadou Lamine Sall aurait plutôt songé à une «Place du pardon», de la «paix», «de la fraternité», ou à la rigueur «Place de l'Europe repentie» ; parce qu'un «lieu de mémoire se respecte». Pour l'écrivain et économiste Felwine Sarr, qui s'est exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux et que nous avons interpellé plus amplement dans ce dossier, c'est tout simplement «blesser la mémoire» que d'avoir une Place de l'Europe à Gorée. Le 6 avril 2017, autrement dit lors de la visite des chantiers, l'adjoint au maire de Gorée, l'architecte Annie Jouga, expliquait que la Place de l'Europe, réaménagée, avec entre autres des «espaces verts, un boulodrome, une buvette», devait servir de «produit d'appel pour le Musée historique», auquel la Maison des esclaves ferait de «l'ombrage».

Passe d'armes autour de la place de l'Europe

L'inauguration des travaux d'aménagement de la Place de l'Europe a été par ailleurs l'occasion d'un échange de correspondances entre Hulo Guillabert, militante panafricaniste et Augustin Senghor, maire de Gorée . Lire par ailleurs l'interview de Felwine Sarr.

HULO GUILLABERT, MILITANTE PANAFRICANISTE

Bonjour Monsieur le Maire, (... ) Au-delà de mes sentiments personnels, je voudrais vous faire part respectueusement du tollé que cela soulève partout, notamment dans les réseaux sociaux, ici au Sénégal et dans la Diaspora mondiale depuis hier soir et cela prend de l'ampleur, je me contenterais juste de vous transmettre ici Monsieur le Maire, les sentiments les plus partagés et les mots qui reviennent le plus souvent : Insulte, aberration, intolérable, inimaginable, inacceptable, humiliation, boycott de Gorée, etc. Un illustre historien sénégalais dit ceci sur sa page Facebook, je cite : « Un lieu de mémoire, lié à un contexte traumatique n'est pas un endroit comme un autre. Une "Place de l'Europe" à Dakar n'aurait probablement pas choqué, de même qu'une "Place de l'Afrique" en plein New York. Mais un lieu de mémoire, parce que témoignant d'événements exceptionnels du passé, n'est pas une ville comme Dakar ou New York. Tout ce qui s'y déroule doit être bien pensé afin de ne pas heurter la mémoire de dizaines, de centaines voire de milliers de victimes. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun Européen sensé l'idée d'ériger une "Place de l'Allemagne" en plein Auschwitz ou Buchenwald. Il peut bien y avoir une "Rue de l'Allemagne" ou une "Place de l'Allemagne" en France, mais jamais une "Place de l'Allemagne" dans des lieux de mémoire en France comme Dachau, le camp de Natzweiler-Struthof ou encore le camp de Drancy. Le souvenir de l'internement et de la déportation des Juifs nous interdit de raisonner de cette façon. Non, ce n'est pas parce qu'Auswitz appartient à l'humanité, qu'il faudrait y ériger une Place de l'Allemagne. De même, on n'érigera jamais une "Place de la Serbie" en plein Srebrenica. Une telle pensée heurte la symbolique du lieu de mémoire et le bon sens. Elle banalise la charge historique de ce lieu.

Une Place de l'Europe à Gorée, île considérée par l'Unesco comme "centre historique du commerce triangulaire" dans lequel L'Europe trempa grandement, n'est pas tout à fait normal comme le pense le maire de Gorée. Une telle conception ravive des souvenirs douloureux, heurte la sensibilité et remet en selle les questions mémorielles. Voilà pourquoi la décision unilatérale du maire de Gorée choque et crée un précédent dangereux. Elle doit, pour cette raison, être dénoncée et combattue. Espérant votre compréhension, en attendant une réponse forte à cette forte réaction légitime et unanime, bien respectueusement à vous Monsieur le Maire.

Passe d'armes autour de la place de l'Europe RÉPONSE DE ME AUGUSTIN SENGHOR, MAIRE DE GORÉE

Bonjour Hulo, Je suis très respectueux de cette grande assemblée virtuelle que sont les réseaux sociaux mais n'y vais pas souvent malheureusement. Les commentaires qui y sont faits, pour autant qu'ils sont sincères, partent souvent de postulats non établis ou/et non vérifiés. Nous n'avons pas inauguré hier la place de l'Europe (elle a été inaugurée en 2003 en présence de Romano Prodi et des autorités sénégalaises) mais plutôt les travaux d'aménagement de la place. Pour le reste, je ne voudrais pas entrer dans des considérations polémiques mais je ne partage pas le point de vue de ceux qui pensent que Gorée ne doit pas avoir une place de l'Europe. Une grande partie de l'histoire de Gorée est européenne, ses rues portent des noms européens, son architecture est européenne, les noms de certains des descendants Goréens sont européens et j'en passe... Doit-on pousser l'extrémisme jusqu'à renier ces éléments, partie intégrante du patrimoine de l'île ? Tout en laissant à chacun le choix de ses convictions, nous gardons les nôtres. Réparer ne peut être le rejet de l'autre ou de tout ce qui vient de lui. Nos frères antillais ne sont- ils pas encore français, anglais ou néerlandais, ont-ils changé leurs noms hérités de la culture des pays esclavagistes ?

Doit-on demander à ceux et celles qui portent des noms au Sénégal, Crespin, Dupuy, Guillabert ou autres, de les changer ? NON ! Et bien heureusement car la mesure est la chose la plus importante dans tout combat car elle préserve des amalgames. Répondre à des tragédies comme la traite négrière, l'holocauste et tant d'autres crimes, c'est prôner la paix, le pardon, la tolérance, la réconciliation et la diversité culturelle, autant de préceptes qui n'ont rien d'antinomiques avec l'idée de réparation légitime des victimes. C'est à ce prix seulement que notre monde qui n'est le monde d'aucune Race, mais celui de Tous les Hommes, expurgera cette violence et cette haine que nous transportons de générations en générations, les uns pour les autres. Telle est ma conviction profonde et ma philosophie qui reste juste celle d'un homme, et donc sujette à contradiction et même à l'erreur. Bien fraternellement Augustin Senghor