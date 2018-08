Burkina Faso: Grève des chauffeurs routiers - Le calvaire des usagers dans les stations d'essence

Pourtant, je n'ai pas d'essence», s'insurge-t-il. Régis Lankouandé, un autre usager est à sa troisième station sans le moindre carburant. Désemparé, c'est avec amertume qu'il lâche quelques mots. « On ne sait plus à quel Saint se vouer », confesse-t-il. Au moment où nous quittions les lieux, la situation des grévistes n'a pas connu d'évolution.

Pour le motocycliste Gaël Cédric Tiendrébéogo, cette pénurie d'essence aura un sérieux coût sur ses déplacements de la journée. «Je dois me rendre à ma formation et au retour, je dois aller à Wayalguin.

Pendant que certains usagers attendaient patiemment leur tour d'être servi, d'autres, las d'attendre et gagnés par le découragement, préféraient quitter les rangs quelque peu désordonnés d'une station, non loin du rond-point des Nations unies.

