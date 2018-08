Algérie: Une quarantaine de cas de choléra confirmée

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Il encourage, par ailleurs, la population à laver les mains fréquemment, à laver les fruits et légumes et à bien cuire les aliments. Les derniers cas "sporadiques" de choléra recensés en Algérie remontaient à 1996, selon lui.

On parle de cas isolés, « concentrés au niveau des familles ». Le ministère de la Santé a rejeté la possibilité que la contamination se soit faite par l'eau. Si cela avait été le cas, la propagation aurait été massive et plus rapide, selon le Dr Fourar. Il privilégie l'hypothèse d'une contamination par des « légumes ou des fruits mal lavés ».

La dernière épidémie de choléra d'ampleur en Algérie remonte à 1986 et avait contaminé quatre mille cinq cents personnes. Pour cette nouvelle épidémie, quarante-et-un cas de choléra au total ont été confirmés sur les quatre-vingt-huit déclarés. Toutefois, soixante-deux personnes ont été admises à l'hôpital et un malade a succombé.

