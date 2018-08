Sénégal: Contre le système de parrainage - Le FRN attaque en justice l'arrêté d'Aly Ngouille Ndiaye

Les membres du Front, qui estiment que la rencontre d'hier avait «accouché d'une souris» pensent que «le sabotage des élections a commencé avec cette convocation où l'objectif visé était non seulement de donner un nombre fictif de candidats pour justifier le parrainage mais aussi de ficher les vrais coordinateurs nationaux pour essayer de les détourner plus tard».

Ils pensent aussi qu'il y a des zones d'ombre sur la tâche précise des coordinateurs nationaux et des délégués régionaux, dans la mesure où «la loi dit simplement que le candidat ou la liste de candidats désigne un coordinateur national, qui nomme des délègues régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants». Comme autre questionnement, ils se demandent «quelle loi oblige les candidats à désigner dès maintenant les Coordinateurs nationaux ?».

Dans la note, ils informent que le front décide «de mener et d'intensifier des manifestations et des actions multiformes. Nous déclarons demain (aujourd'hui, Ndlr) un sit-in devant le Ministère de l'Intérieur pour le Mardi 4 septembre». Ils veulent ainsi exiger, «l'abandon des parrainages», «l'accès pour l'opposition au fichier électoral», ainsi que «la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections».

