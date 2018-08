Algérie: Championnats d'Afrique de karaté-do - 22 pays présents à l'édition de Kigali

Kigali — Vingt-deux (22) pays dont l'Algérie sont présents à Kigali (Rwanda) afin de prendre part aux Championnats d'Afrique de karaté-do seniors et juniors (hommes et dames) du 31 août au 2 septembre, rapporte mardi la presse locale.

Outre le pays hôte et l'Algérie, les joutes continentales enregistreront la participation du Nigeria, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud, de Maurice, du Congo, du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Namibie, de la Mauritanie, de la Tunisie, de la RD Congo, du Mozambique, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Botswana, du Ghana, de la Centrafrique et de la Guinée. La sélection algérienne, qui vise la première place au classement général chez les seniors mais sera absente en juniors, s'est déplacée lundi à Kigali avec un effectif composé de 20 athlètes qui seront dirigés par les entraîneurs nationaux Idir Redouane (kumité/hommes), Youcef Djabellah (kata/hommes), Faïza Zeggaoua (kumité/dames) et Imane Laghouil (kata/dames).

Avant le coup d'envoi des compétitions, vendredi, l'Union des fédérations africaines de karaté-do organisera une formation pour les arbitres qui vont officier lors du tournoi afin de leur donner les dernières directives et constater sur place leur préparation à cet événement, considéré par la famille du karaté comme le plus grand du continent jusqu'à présent. De son côté, le président de la Fédération rwandaise de karaté et du comité d'organisation, Theogene Uwayo, a assuré que les meilleurs moyens ont été réunis pour la réussite des deux tournois.

Catégories de poids arrêtées pour les deux compétitions

Seniors dames (cinq catégories) : -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg et +98 kg pour le kumité, en plus du kata (individuels et par équipes)

Seniors hommes (cinq catégories) : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg pour le kumité, en plus du kata (individuels et par équipes)

Juniors filles (quatre catégories) : -48 kg, -53 kg, -59 kg et +59 kg pour le kumité, en plus du kata (individuels et par équipes)

Juniors garçons (cinq catégories): -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg et +76 kg pour le kumité, en plus du kata (individuels et par équipes).