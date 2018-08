Algérie: Ordre des médecins - Appel à la création d'une agence nationale de veille sanitaire

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Afin d'éviter les maladies infectieuses à transmission vectorielle notamment la grippe sous toutes ses formes, l'hépatite, l'Ebola, le virus de l'inflammation gastro-entérites, le choléra et la typhoïde, le spécialiste a recommandé de se laver les mains plusieurs fois dans la journée. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) accorde une importance majeure à l'hygiène des mains au point de lui consacrer une journée mondiale coïncidant avec le 5 mai, soit le même nombre de doigt de la main, et à travers laquelle l'OMS rappelle cette pratique qui s'est imposée au fil du temps "comme mesure préventive quotidienne".

Selon Dr. Bekkat Berkani, cette agence a pour objectif de faire face aux risques de ces maladies à transmission hydrique, connues pour leur propagation rapide au milieu des habitants, tout en présentant les procédures devant être prises par les bureaux de médecine épidémiologique et préventive des communes à travers le contrôle bactériologique et chimique en vue d'éviter toute catastrophe. De son côté, Pr. Abdelkrim Soukhal, épidémiologiste à la faculté de médecine d'Alger a mis l'accent sur la nécessité de "respecter l'hygiène des mains, élément essentiel, a-t-il dit, dans la vie quotidienne de l'être humain afin de faire face aux maladies infectieuses dangereuses".

Dans une déclaration à l'APS, Dr. Bekkat Berkani a précisé qu'en sa qualité de président de l'ordre des médecins, il n'avait eu de cesse d'appeler à la création d'une agence nationale de veille sanitaire, en vigueur dans plusieurs autres pays et qui enfile le rôle de "gendarme dans la lutte contre les maladies à transmission hydrique et les maladies infectieuses notamment la rougeole".

Alger — Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani a plaidé pour la création d'une agence nationale de veille sanitaire ayant pour objectif de contrôler et de faire face aux épidémies à transmission hydrique et aux épidémies infectieuses dangereuses.

