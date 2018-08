Algérie: Championnat d'Afrique de natation - Plus de 200 athlètes attendus à Alger

Alger — Plus de 200 nageurs d'une vingtaine de pays sont attendus à Alger pour prendre part au 13e Championnat d'Afrique (hommes et dames), prévu à la piscine du complexe Mohamed-Boudiaf du 10 au 15 septembre, a-t-on appris du Comité d'organisation conduit par le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou.

"32 pays ont émis le voeu de prendre part au 13e Championnat d'Afrique de natation à Alger, mais au jour d'aujourd'hui, 20 seulement se sont engagés officiellement. L'opération est toujours en cours jusqu'au 31 août", a indiqué à l'APS le secrétaire général de la FAN, Djaffar Benzerouk. Le programme arrêté pour la compétition comprend toutes les spécialités olympiques et propose 12 séances, avec les éliminatoires le matin et les finales en fin d'après-midi.

En parallèle au 13e Championnat d'Afrique des nations seniors Open (hommes et dames), il sera organisé, du 11 au 13 septembre, le Championnat d'Afrique Masters, ouvert à plusieurs catégories d'âge (de 25 ans et plus). Les deux championnats seront suivis, le 16 septembre, par le Championnat d'Afrique en eau libre (5 kilomètres) au barrage de Boukerdane (Tipasa).

« Les préparatifs vont bon train et les différentes commissions s'attellent à réunir les meilleures conditions de séjour des hôtes de l'Algérie et aussi les plus adéquates pour la réussite des trois rendez-vous. » (Djaffar Benzerouk)

Avant le coup d'envoi du 13e Championnat d'Afrique Open, la Confédération africaine de natation (CAN) tiendra une réunion ordinaire de son bureau exécutif, sous la présidence du Sud-Africain Ram Samy Sam, patron de l'instance continentale. En prévision de ce rendez-vous, la sélection algérienne de natation seniors (15 hommes et 13 dames) poursuit sa préparation à la piscine du 5-Juillet, avec, au programme, du biquotidien, sous la houlette de six entraîneurs.

Il est à rappeler que lors de la précédente édition du Championnat d'Afrique disputée en 2016 à Bloemfontein (Afrique du Sud), l'Algérie avait terminé en seconde position avec un total de 20 médailles (7 or, 7 argent et 6 bronze). Le chef de file de la natation algérienne, Oussama Sahnoune, avait été sacré meilleur athlète de l'édition.