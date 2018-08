Algérie: Coupe de la CAF (6e j) USMA-Gor Mahia - Les "Rouge et Noir" à trois points des quarts

Alger — L'USM Alger affrontera mercredi les Kényans de Gor Mahia au stade 5-Juillet (Alger, 14h00) avec l'intention de l'emporter et valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Co-leaders avec 8 points chacun, l'USMA et Gor Mahia auront rendez-vous avec une "finale" décisive dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules (Gr. D). Battue à la surprise générale lors de la 5e journée à Dar Es-Salaam (Tanzanie) par la lanterne rouge, les Young Africans (2-1), l'USMA est appelée à sortir le grand jeu face à une équipe kényane capable du meilleur comme du pire.

"C'est un important rendez-vous qu'on ne doit surtout pas rater. On devra coûte que coûte gagner. On a déjà mis la victoire réalisée face au NAHD (1-0 en Ligue 1, ndlr) aux oubliettes et on va préparer convenablement le match face à Gor Mahia. On s'attend à un match difficile, mais notre mission est claire, on devra impérativement gagner pour assurer la qualification aux quarts de finale. On sait très bien qu'on aura en face un adversaire coriace, mais on va se donner à fond pour gagner et procurer ainsi de la joie à nos supporters", a déclaré le défenseur de l'USMA, Redouane Chérifi.

L'USMA sera privée des services de pas moins de quatre joueurs suspendus par la Confédération africaine de football (CAF). Il s'agit de Mohamed Benkhemassa (3 matchs), Smaïl Mansouri, Mohamed Benyahia et Rafik Bouderbal (2 matchs), à la suite de la bagarre qui a éclaté juste après le coup de sifflet final de la rencontre contre Rayon Sports du Rwanda (1-1) le 29 juillet dernier à Blida. Rappelons que cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral ivoirien conduit par Bienvenu Sinko, assisté de ses compatriotes Sidiki Sidibe et Moussa Bayere. Dans l'autre match de cette poule, les Rwandais de Rayon Sports (3es, 6 points) partiront largement favoris à domicile face aux Young Africans (4es, 4 points). Les locaux devront l'emporter pour espérer poursuivre l'aventure.