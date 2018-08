Sénégal: Appui au journalisme d'investigation - 8 projets financés pour l'édition 2018

A noter, par ailleurs, que les journalistes sélectionnés se retrouveront en atelier, les 4 et 5 septembre prochains, avant la remise des Fonds et le lancement effectif de leurs travaux.

Sur ce point, la source informe que «ce Fonds, qui en est à sa première édition, a été lancé le 28 juin 2018 par E-jicom et le European Journalism Center (Ejc)», dans le cadre du programme Ethique et Excellence dans le journalisme (Eej). Il a pour objectif de «promouvoir la pratique de l'investigation journalistique sur des sujets d'intérêt public dans les médias sénégalais», lit-on sur le communiqué.

La note parvenue à la rédaction de Sud Quotidien renseigne que «les huit projets sélectionnés ont été choisis par un jury international composé de Mme Coumba Sylla, journaliste, éditrice du desk santé à Africa Check, du journaliste et consultant médias Souleymane Niang, ancien directeur de la West Africa Democracy Radio, et enfin de Mme Lisa Essex, consultante médias et formatrice en journalisme du European Journalism Center».

Dans le cadre du programme Ethique et Excellence dans le Journalisme (Eej), initié par l'Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication (Ejicom), en partenariat avec European Journalism Center (Ejc), 8 projets ont été sélectionné pour l'édition 2018. Ces projets de journalistes sénégalais vont bénéficier du Fonds d'appui au journalisme d'investigation.

