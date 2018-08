Gabon: Législatives - Le BDC se positionne dans le Komo Océan

La chrétienne convaincue dit aussi vouloir « chasser les ténèbres qui embêtent cette localité ». Les ambitions du BDC dans le Komo océan sont énormes, ce parti annonce une nouvelle vision et souhaite apporter la lumière de Dieu « en tant que Bloc démocratique chrétien, nous voulons oublier le passif de certaines personnes et je crois qu'en tant que femme nous voulons apporter notre touche de sensibilité pour le social, pour les gabonais en difficulté et nous croyons pouvoir faire la différence à l'assemblée nationale » a conclu la candidate.

Et mon père Albert Ayo est l'arrière petit fils du roi Denis, petit fils de la dernière fille du roi Denis » a-t-elle rappelé. D'autre part, l'épouse de Guy Christian Mavioga dit ne plus pouvoir supporter longtemps le sous-développement de cette partie du Gabon.

En effet, Claudine Mavioga née Ayo Assayi vient d'annoncer officiellement sa candidature aux élections législatives sur le siège unique du Komo océan Zomoué et Cantons Océan Ngongoué et Remboué Ngongoué.

Le Bloc Démocratique Chrétien, parti membre de la majorité Républicaine et sociale pour l'émergence, aura bien ses candidats dans la course vers l'assemblée nationale.

