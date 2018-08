Les jeunes Penthatlétes Cheikh Ndoye et Mody Ndoye de Mbao sont sortis du lot de la compétition de laser run et de biathle, disputée ce dimanche 26 août, sur la plage de Mbao. C'était pour le compte de la 2e sortie des jeunes pentathletes pour la saison 2018-2019. L'un des points positifs de cette compétition, a été le set setal et le nettoyage effectué par les pentathletes en compagnie des dirigeants de la fédération.

Les jeunes pentathlètes de Mbao ont survolé ce dimanche, la 2ème sortie des jeunes pentathlètes de la saison 2018-2019 disputée sur la plage de Mbao. Les deux athlétes de Mbao ont été primés en garçons comme en filles lors des finales qui ont régroupé 20 pentathlètes.

Cheikh Ndoye a remporté le laser run (combinaison de tir et course à pied) et le biathlé. Il réalisera un doublé devant son petit frère Mody Ndoye. Derriére ce duo, on retrouve le vainqueur du festival des jeunes à Thiaroye Séga Seck, classé 3ème. Chez les filles, la victoire est allée à Aminata Bar.

Aprés son succès, il y a deux semaines au Festival de Thiaroye, l'athléte de Mbao a realisé le doublé avec une victoire au Laser et au Biathle.

Un des points positifs de cette competition aura été, notent les organisateeurs, le set setal des pentathletes en compgnie des dirigeants de la fédération qui ont ramassé toutes les ordures. Ce coup de balai de la fédéation de pentahlon, renseigne le Dtn, est allé droit aux cœurs des riverains surtout cinq jours apresa tabaski.

Pour permettre aux coachs de bien préparer le prochain stage international technique de Dakar qui a démarré le 2 août, avec la participation de 15 techniciens sénégalais, les fédéraux ont décidé d'arrêter momentanément les compétitions pour les reprendre après le 10 septembre à la fin du stage.

Ce stage est animé par l'expert international de l'Uipm Gregory Fajols, assisté de Tandakha Ndiaye président des techniciens africains de la discipline. Ce stage est organisé sous l'égide du Cnoss et la solidarité olympique internationale.