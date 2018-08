Gabon: Marine Marchande - Un séminaire national pour le renforcement de capacité

La Direction générale de la Marine de la Marine marchande gabonaise initie un atelier national sur la mise en œuvre des conventions internationales par l'état du pavillon et par l'état du port à Libreville du 27 au 31 août 2018.Les objectif de cet ateleir sont multiples.

Ils visent entre autre de s'imprégner des procédures de délivrance des certificats et des titres de navigation dans le cadre de l'Etat du pavillon,renforcer la sécurité des navires battant pavillon au Gabon ;de mieux s'imprégner des procédures de contrôle des titres de sécurité ;titres de navigation de commandement ;prévenir les pollutions des milieux marins et des installations portuaires,promouvoir l'harmonisation des pratiques de contrôle par l'Etat du port,encourager notre pays à devenir un modèle dans l'appréhension et l'application des instruments pertinents de l'OMI.

Une trentaine de participants prennent part à cet atelier dont les experts Français et Sénégalais promettent donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Séminaire national sur l'application des instruments par l'état du pavillon et le contrôle des navires par l'état du port » c'est le thème de l'atelier organisé par la Direction générale de la Marine marchande gabonaise. Ledit séminaire s'est ouvert ce lundi 27 août 2018 à Libreville.Il se déroulera du 27 au 31 du mois d'août de cette année en cours.

Le Directeur général de la Marine marchande se réjouit d'ailleurs du déroulement de cet atelier qui va profiter aux agents.C'est à la fois un agréable devoir et un réel plaisir pour lui de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du séminaire... que le Gabon organise en collaboration avec l'Organisation Maritime Internationale(OMI).

Le patron de la Marine marchande gabonaise accorde une grande importance à cette formation.Pour Ruben Ndzibe : « L'atelier de formation qui s'ouvre ce jour,revêt un intérêt particulier pour les acteurs du secteur maritime et portuaire.

En effet,près l'audit obligatoire des États membres de l'OMI organisé au Gabon du 1er au 10 avril 2017,il nous a été demandé d'engager très rapidement le processus de correction des écarts,au regard des 23 non conformités décelées.

A cet effet,à l'instar du cours national de formation sur le transport et la manutention des marchandises dangereuses tenu à Libreville du 30 Octobre au 03 Novembre 2017,ce séminaire s'inscrit également dans la mise en œuvre des recommandations prescrites ».

Poursuivant ses propos,le Directeur général de la Marine marchande estime que ce séminaire atelier est la bienvenue.Il n'a pas manqué de saluer l'expertise des formateurs de l'Organisation Maritime Internationale(OMI).

« Grâce à l'expertise des formateurs de l'OMI,avec la contribution et la détermination de chacun d'entre vous,je reste persuadé que ce séminaire-atelier vous permettra de maitriser davantage les instruments de l'Etat pavillon,les procédures de délivrance des certificats et la pratique des contrôles par l'état du port ».

Empêché,le ministre de tutelle s'est fait représenter par son Directeur de Cabinet.Ce dernier a salué le rôle de l'OMI.C'est une institution spécialisée des Nations Unies.L'Organisation maritime internationale est depuis sa création en 1948,est le premier organisme international consacré exclusivement à l'élaboration d'une réglementation internationale du secteur maritime.

Elle s'est toujours attelée à développer et promouvoir des normes et techniques internationales en matière de sécurité maritime ;de sûreté et de protection de l'environnement marin.Aussi,poursuivra t-il en disant que le Gabon,avec une façade maritime de plus de 800 km sur le Golfe de Guinée,est membres de l'OMI depuis 1976 et reste à ce titre soumis à ces exigences.

Le Directeur de cabinet du ministre des Transports et de la Logistique convient tout de même à rappeler qu'au cours de es vingt dernières années,les échanges internationaux qui s'effectuent à plus de 90% par voie maritime,ce sont davantage développés en raison de l'augmentation du nombre et de la typologie des navires,de leur taille et du volume des marchandises transportées.

C'est pour le Directeur de cabinet une préoccupation majeure pour la Direction générale de la Marine marchande et qui revêt un caractère impérieux. « Cependant,le suivi normatif et technique de ces navires deumere une préoccupation majeure pour la Direction générale de la Marine marchande gabonaise,aussi bien dans le cadre de l'Etat du pavillon que le contrôle des navires par l'Etat port.

Cette préoccupation revêt un caractère impérieux d'autant qu'elle intègre le vaste programme de réformes économiques dénommé plan stratégique Gabon Emergent,élaboré depuis sob accession au pouvoir,par le président de la République,son Excellence Ali Bongo Ondimba »dira t-il en substance.

Le séminaire atelier se déroule du 27 au 31 août 2018.Le DC du ministre des Transports compte bien sur les participants à ce séminaire atelier.Il croit fermement que les travaux qu'ils vont suivre durant cinq jours,renforceront leurs capacités juridique et techniques et leur permettront d'acquérir l'expertise nécessaire dans leurs missions régaliennes.