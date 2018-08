Angola: Le MPLA félicite José Eduardo dos Santos

Luanda — Le bureau politique du MPLA a félicité mardi le président du parti, José Eduardo dos Santos, pour son 76ème anniversaire, qui est célébré le même jour.

Dans un message parvenu à l'Angop, le Bureau Politique s'associe à la date et souligne le fait qu'il s'agit de son "dernier événement en tant que président du MPLA".

Dans le cadre de la transition en cours au sein du MPLA, José Eduardo dos Santos passera la direction du parti au pouvoir en Angola à João Lourenço, au cours du VIème Congrès extraordinaire qui se déroule à Luanda le 8 septembre prochain.

Cependant, le BP salue la posture, le leadership, la réflexion et la perspicacité, démontré par José Eduardo dos Santos en tête du parti et du pays, en particulier dans les moments les plus dramatiques "quand tout semblait succomber devant la menace destructrice des ennemis de la patrie angolaise".

Dans le document, le BP réaffirme avec ferme conviction que le président José Eduardo dos Santos méritait un tel honneur et une affection collective, résultant de son engagement inconditionnel à la cause du peuple angolais.

Le MPLA exhorte les militants, les sympathisants, les amis et le peuple angolais de se sentir mobilisés à la journée d'hommage de l'actuel président, ce qui démontre le soutien et la reconnaissance à la transition politique au niveau de la direction de l'Etat et du parti.

Selon le message de félicitation, le MPLA "doit continuer à représenter la fierté d'un peuple qui veut sauvegarder ses principes et ses valeurs".

La journée d'hommage à José Eduardo dos Santos a débuté le 21 de ce mois et devrait durer jusqu'au 4 avril 2019, jour de la paix et de la réconciliation nationale.