Angola: L'enquête sur les dépenses couvre 50% des ménages

L'IDREA est une fusion de deux grandes enquêtes, notamment celles des dépenses et revenus et l'emploi en Angola, étant un processus visant à calculer les indicateurs de pauvreté dans le pays.

L'IDREA permettra au gouvernement de développer des politiques, plans et programmes publics visant à améliorer les conditions de vie de la population, ainsi que de savoir où et dans quelles conditions vivent les citoyens.

La note ajoute que cette phase se poursuit jusqu'au 9 septembre et que l'opération vise à collecter des données sur les caractéristiques sociodémographiques, l'enregistrement des naissances, l'éducation et la formation professionnelle, la santé générale, l'emploi, le logement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture, élevage et la pêche.

Luanda — Six mille 250 ménages sur les 12.500 sélectionnés pour l'enquête sur les dépenses, les recettes et l'emploi en Angola (IDREA) ont été visités par les enquêteurs de l'Institut national de statistique (INHE) dans l'ensemble du pays.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.