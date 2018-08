Tunisie/Zambie: Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel et Zesco Utd dos à dos

Zesco United et l'Etoile Sportive du Sahel se sont quittés sur le score d'un but partout, mardi après-midi, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique

Si cette rencontre était sans enjeu pour la formation étoilée, déjà assurée d'une place en quarts de finale, ce résultat nul élimine par contre les zambiens qui ne verront pas le prochain tour.

Les étoilés, dominés au cours de la première période qu'ils ont terminée avec un retard d'un but, se sont repris en seconde période grâce à une meilleure disposition sur le terrain et réussissant à égaliser le score et se créant quelques belles situations.

Les Zambiens ont ouvert le score par Kambole à la huitième minute de jeu et les Etoilés ont égalisé par Rami Bedoui à la 70ème.