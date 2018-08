Angola: La télévision portugaise SIC rediffuse au pays

Lisbonne — La télévision portugaise SIC a été autorisée par le Gouvernement angolais à rediffuser sur le marché angolais, a annoncé mardi la chaîne, à Lisbonne, dans l'information du soir "Jornal da Tarde".

Selon la nouvelle, le Gouvernement angolais n'a pas de réserves ou d'empêchements pour que la Société Indépendante de Communication (SIC) reprenne ses émissions en Angola.

Les chaînes SIC Notícias et SIC Internacional, qui, selon la station du groupe Impresa, sont «prêtes à être revues en Angola», après plus d'un an sans émissions sur le marché angolais.

La décision de la reprise des émission de la SIC Notícias et SIC Internacional en Angola repose désormais sur des partenaires locaux, "dépendant exclusivement des accords et des négociations entre SIC et ses distributeurs", indique la source.

Les émissions des deux chaînes de SIC ont été interrompues l'an dernier, quelques mois avant l'élection de l'actuel président de la République, João Lourenço.

La SIC Internacional émet en Angola depuis août 2000 et SIC Notícias depuis novembre 2003.