Angola: Des stratégies de mise en place des unités de marchés publics dans une approche

Mbanza Kongo — Un séminaire sur la "Stratégie de mise en place des unités de passation des marchés publics (UCO) au niveau local" aura lieu mardi à Mbanza Kongo, province de Zaire, avec la participation de techniciens des finances et des ressources humaines du Gouvernement et des administration municipales.

La formation de cinq jours est promue par le Ministère des Finances et fournira aux participants les outils nécessaires pour mener à bien les fonctions dans les unités de passation des marchés publics locaux qui seront créées sous peu.

Le séminaire se déroule conformément aux dispositions du décret présidentiel nº 88/18 du 6 avril, qui établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des unités de passation des marchés publics.

Ces unités seront impliquées dans la formation et gestion des projets et des contrats attribués par des entités adjudicatrices publiques. Intervenant à l'ouverture de l'événement, le gouverneur provincial en exercice, António Félix Kialungila, a affirmé qu'avec ce diplôme, le pays a mis en place la figure du gestionnaire du projet et la création de l'Unité de passation des marchés publics.

Il a souligné que cette étape permettra de définir des mesures de durabilité des contrats publics et de garantir un plus grand contrôle et une standardisation des méthodes, indiquant qu'il pèsera sur les futurs gestionnaires de projets ou de contrats une grande responsabilité.

Le responsable a cité comme compétences des gestionnaires de projets ou de contrats de futures unités de marchés publics, la coordination, la préparation et la mise en œuvre des projets, la représentation de l'entité adjudicatrice, de la conception à la surveillance de l'exécution des contrats et la production d'informations statistiques pertinentes.

Il a appelé les participants à assimiler autant que possible les connaissances à transmettre, ajoutant que les techniciens des administrations municipales auront des tâches plus importantes dans ce domaine à partir de 2020, avec la réalisation des élections locales.

« Je lance un appel aux techniciens participants sur la grande responsabilité qui repose sur leurs épaules, parce qu'ils auront la tâche d'agréger et de gérer la formation de tous les processus de marchés publics qui sont lancés par les organes locaux respectifs de l'administration publique auquel ils sont affectés», a-t-averti.

Des sujets tels que "la signification de l'UCP, sa vocation, ses objectifs, la conduite des techniciens affectés à l'UCP", "l'analyse du marché et la recherche de prix", "la préparation d'études", entre autres, sont abordés dans ce séminaire.

La formation se déroule sous la direction du chef du département d'observation et analyse du Service national des marchés publics du ministère des Finances, Job Francisco.