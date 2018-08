Congo-Kinshasa: Elections - Inquiétude partagée de la Cenco, des Etats-Unis et de l'ONU

En dépit des progrès réalisés et des assurances du gouvernement, la période qui s'annonce sera marquée par des contestations et d'intenses consultations politiques ».

« Que l'on évite de forcer l'interprétation des lois et de manipuler la justice dans le but d'exclure de façon arbitraire certains candidats de la compétition électorale, a-t-il exhorté. Les élections non-inclusives constitueront un préjudice au processus de la participation du pays ».

Deux figures de l'opposition, Moise Katumbi et Jean-Pierre Bemba, pourraient ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle. Plusieurs personnalités étaient invitées à New York pour cette session, dont le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Marcel Utembi Tapa.

