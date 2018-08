Burkina Faso: Idrissa Compaoré - Un aventurier pas comme les autres

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, entame aujourd'hui et ce, jusqu'au 2 septembre, une… Plus »

Idrissa a aussi le sang chaud. Hic et nunc, tel semble être la devise du jeune qui ne mâche pas non plus ses mots qui que soit son interlocuteur.

Idrissa est initié, avec certains anciens migrants du Centre-Sud, aux métiers connexes de la maçonnerie par le cabinet Cercle d'orientation et de formation emergency consult (COFEC). Parmi les modules, il en a pincé pour la confection et la pose des pavées. Il a assimilé très rapidement la technique.

Si vous refusez aussi que je vende mon animal, je partirai quand même et tant pis si je dois mourir de faim ou d'autre chose, en cours de route». Emus, la mère, la première et les frères ensuite se plient à sa volonté. Il a 21 ans quand il fait sa valise.

La famille s'oppose à la vente de son unique bœuf pour assurer son transport et même à ce qu'il prenne un si grand risque. Face à ce front familial, le jeune aventurier se rappelle avoir tenu ces propos : «J'ai décidé d'aller chercher de l'argent et personne ne m'en empêchera.

Kampti dans la région du Sud-Ouest, Niangologo dans les Cascades et Bassinko au Centre portent ses traces. En 2013, il se rend au Ghana mais y fait long feu. Après un bref séjour, il se résout à rentrer au bercail et à renouer avec les études en classe de 5e.

Il enchaine de petits métiers çà et là, pour se faire un peu d'argent pour sa scolarité et ses petits besoins. Ramassage de sable, vente de jus, manœuvre, orpailleur, tout y passe. Dans ces pérégrinations, le jeune Idrissa se retrouve dans plusieurs contrées du Burkina.

Sa «conquête du monde» a débuté aux lendemains du décès de son père en 2010. Idrissa Compaoré se rappelle, la gorge nouée, ce douloureux moment pour lui, sa mère, ses deux frères aînés et sa sœur cadette. Il n'a alors que 16 ans et déjà il décide de prendre sa destinée en main.

