Seychelles: Les Seychelles accueillent un festival de film régional début septembre

Les Seychelles accueilleront le premier Festival régional du film d'éducation qui se tiendra du 3 au 10 septembre.

Parrainé par l'Association seychelloise pour la jeunesse et l'animation, le concours régional de cinéma vise à former les jeunes à trouver et à inventer des modes de vie plus progressistes, sûrs et socio-centraux à travers la cinématographie. Le concours a lieu au niveau secondaire et postsecondaire.

Les étudiants participants au concours devront mettre au point un film de fiction, documentaire ou d'animation de 5 à 15 minutes consacrées à l'éducation. Les étudiants peuvent choisir n'importe quel sujet qui les intéresse.

Les participants seychellois ont présenté leur travail le 10 août à l'Université des Seychelles. Le panel de jury devait choisir le gagnant et deux finalistes des deux catégories sur un total de 12 films. Les sujets des films variaient de la violence domestique au manque de conscience environnementale.

En tête de la catégorie secondaire se trouvait l'école de Bélonie avec un film intitulé «Bullying».

Le principal acteur du film, Sean Joubert, a déclaré que son équipe et lui-même avaient choisi ce thème car de nombreuses personnes de différents horizons sont touchées par les tyrans.

"Les victimes d'intimidation doivent pouvoir parler et dénoncer l'harcèlement, a-t-il déclaré.

L'école secondaire de Pointe Larue et de Grand Anse Praslin occupent respectivement les deuxième et troisième places.

«Mon choix, mon avenir» est le titre du film qui place l'Institut des Seychelles de l'agriculture et de l'horticulture en première position dans la catégorie post-secondaire.

Le film a mis l'accent sur l'importance des emplois liés à l'agriculture. "Je voudrais transmettre un message pour encourager les gens à suivre leurs choix, peu importe ce que les autres disent", a déclaré Micaella Adrienne, l'actrice principale.

Dans la même catégorie, la Seychelles A-Level Studies et la Seychelles Business Studies Academy se sont classées respectivement deuxième et troisième.

Les six films gagnants seront présentés au niveau régional dans lequel l'Inde, Maurice, La Réunion, Mayotte et les Comores se mesureront aux Seychelles.

Pour en savoir plus sur la production cinématographique, les participants des Seychelles ont assisté à des ateliers d'initiation au mois de mars et avril. Ils ont appris les principes fondamentaux de l'écriture de scénarios, du fonctionnement des caméras et d'autres aspects techniques de la réalisation de films.

Le vice-président de l'Association seychelloise pour la jeunesse et l'animation, Mohamed Kante, a déclaré avoir rencontré des difficultés pour obtenir des cameramen pour le tournage et de l'aide pour les étudiants dans l'écriture de leurs scripts. Il a dit que, avec détermination, ils ont réussi à le faire.

Un total de six films des Seychelles - un archipel de 115 îles dans l'océan Indien occidental - sera présenté lors du festival régional.

À compter de l'année prochaine, le festival du film sera organisé par le Conseil national de la jeunesse et se déroulera pendant le festival de la jeunesse local.