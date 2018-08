Burkina Faso: Tabaski 2018 - 800 bœufs abattus au profit des couches défavorisées

Dans le cadre de la commémoration de la fête de l'Aïd El Kébir, la Tabaski, les populations démunies de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou n'ont pas été oubliées. En effet, le jeudi 23 août 2018, l'ONG turque Hasène, en collaboration avec l'Association AN-NASR Burkina et en partenariat avec la mairie dudit arrondissement, a fait un don de viande de bœufs à ladite population.

Au total, ce sont 800 bœufs qui ont été abattus et dont la viande a été partagée aux personnes vulnérables qui n'ont pas eu la chance de se procurer un mouton le jour de la célébration de l'Aïd El Kébir, la Tabaski. Cette remise de don s'est faite le 23 août dernier au Centre santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 38 dans l'arrondissement 9 en présence des donateurs et des autorités administratives dudit arrondissement.

Ce don vient de l'association An-Nasr grâce au soutien de l'ONG turque Hasène. Selon le représentant du président de l'association An-Nasr, Souleymane Yampa, celui qu'il faut remercier pour ce don, c'est le Dr Oumarou Ganamé, président de l'association, car ce dernier, affirme-t-il, œuvre à chaque instant pour le bien-être des populations du Burkina Faso à travers des dons en vivres, en forages, en infrastructures, etc.

« Vraiment qu'Allah donne une santé de fer au Dr Oumarou Ganamé et que Dieu continue d'aider l'association An-Nasr et l'ONG Hasène pour qu'elles viennent en aide à ces personnes vulnérables du Burkina Faso », a-t-il souhaité.

« Ce don est destiné à tous ceux qui sont dans le besoin sans distinction de religion car Allah même nous dit dans le saint Coran de ne pas distinguer en matière de don », a poursuivi le représentant de l'association An-Nasr, Souleymane Yampa.

Quant au deuxième adjoint au maire, Amadé Sawadogo, représentant le maire, il a confié être un partenaire des donateurs qui, depuis quelques années, souligne-t-il, soutiennent les populations vulnérables de l'arrondissement 9 lors des fêtes musulmanes.

« Cette fois-ci, ce sont des animaux qu'ils ont abattus et distribués à la population de l'arrondissement 9 et nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour ce geste qui vient un tant soit peu soulager ces personnes.

En tant que responsables, nous ne pouvons que nous réjouir de cela et promettre à la population que nous travaillerons par la même occasion à renouer le partenariat qui existe entre ces donateurs et la mairie et à travailler afin de pérenniser ces bonnes actions dans notre arrondissement ».

400 autres bœufs pour le compte de An-Nour

Les bénéficiaires directs n'ont pas mâché leurs mots pour remercier l'association An-Nasr et l'ONG Hasène. « Sincèrement en ce jour, notre joie est immense et nous ne pouvons que dire merci à Allah et à ces personnes responsables des dons. Que Dieu continue de les bénir pour ce qu'ils font », a laissé entendre Ali Sawadogo, un bénéficiaire.

C'est ce même sentiment de joie qui anime Sali Ouédraogo qui a aussi reçu ce don. « Personnellement je n'ai pas de mots pour dire merci à cette association qui, dès qu'elle le peut, nous vient en aide.

Aujourd'hui est un grand jour pour moi et je rends grâce à Dieu », s'est-elle réjouie. Il faut souligner que l'abattage des 800 bœufs a débuté immédiatement après la prière de l'Aïd El Kébir le 22 août et a concerné plusieurs localités dont, entre autres, Bobo-Dioulasso, Niangoloko, Samassa Satana, Kongoussi, Toulfé et Menago dans le Lorum, Kalsaka et Goungri au Centre-Nord, Léo, Yalé, Sapouy avant de prendre fin dans la ville de Ouagadougou et ses périphéries.

En plus de cela, il y a 400 bœufs qui ont été abattus pour le compte de l'association An-Nour avec toujours le soutien de l'ONG Hasène. Ce qui fait un total de 1 200 bœufs abattus grâce à l'ONG Hasène.

A noter que la délégation de Hasène et celle de An-Nasr ont été reçues en audience par Salifou Tiemtoré, vice-président de l'Assemblée nationale, de même que Armand Béouindé, maire de la ville de Ouagadougou.