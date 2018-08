Burkina Faso: Ces boutons qui pleuvent sur nos enfants pendant l'hivernage

Nombreux sont les enfants qui souffrent de petits boutons apparaissant sur le corps, notamment aux mains et aux pieds, en cette saison pluvieuse. Les parents, très souvent, ne savent que faire pour soulager leurs bouts de chou de ces lésions qui les grattent.

Y a-t-il un lien entre ces boutons et l'hivernage ? Que faire face à de telles éruptions cutanées ? Suivez les conseils du Dr Madibèlè Kam, médecin-pédiatre à l'hôpital pédiatrique Charles-de-Gaulles, et vous n'aurez plus de problèmes avec les boutons.

Ah ces petits boutons qui vont et reviennent à chaque saison pluvieuse ! Un casse-tête pour bon nombre de parents. En effet, ces boutons qu'on aperçoit sur les membres inférieurs et supérieurs des enfants provoquent des désagréments aussi bien pour les concernés que pour leurs géniteurs, car ils démangent et rendent capricieux ou font pleurer les tout-petits. Qu'est-ce que donc ces lésions ?

«Il s'agit de dermatoses allergiques saisonnières liées à des contacts. Comme vous le savez, en saison des pluies, il y a des herbes et aussi des insectes.

Le contact avec ces éléments a provoqué des allergies chez certains enfants, faisant apparaître de petits boutons sur leur corps», a indiqué le médecin-pédiatre Kam Madibèlè avant de relever que ces boutons apparaissent surtout au niveau des membres, c'est-à-dire sur les parties exposées du corps, donc les parties non couvertes par les habits.

En général, a aussi indiqué le pédiatre, ce sont les mêmes enfants qui présentent les mêmes boutons. Chaque année, on remarque que l'enfant présente les mêmes lésions. Cela veut dire qu'il a un potentiel allergique qui fait qu'il présente les mêmes boutons.

En effet, a expliqué le Dr Kam, un enfant né de 2 parents allergiques a 50 fois plus de chance de faire de l'allergie qu'un autre né de parents non allergiques. Toutefois, a-t-il assuré, ces boutons ne sont pas contagieux. « Deux enfants dans les mêmes conditions ne vont pas développer la même chose, car ils n'ont pas le même degré d'allergie ».

Mais même si ces boutons en soi ne sont pas graves, ils peuvent être très dérangeants du fait que ça démange. A cet effet, le pédiatre a recommandé aux parents de consulter devant toute éruption cutanée des enfants. Selon le médecin, de simples conseils d'hygiène peuvent permettre de soulager les enfants dans cette situation.

A cela s'ajoutent un bon traitement des lésions et aussi un traitement contre la démangeaison. En fonction d'une infection ou pas de la plaie, on peut aussi associer un antibiotique. «Si cela n'est pas fait, les petits boutons peuvent devenir de grosses plaies susceptibles de constituer une porte d'entrée aux germes. Les plaies vont donc s'infecter», a averti le Dr Kam.

Les boutons d'hivernage, a souligné le pédiatre, ne devraient plus surprendre les parents, qui doivent, à l'approche de la saison pluvieuse, prendre des précautions en habillant les enfants avec des habits à manches longues et des pantalons pour éviter le contact entre la peau et les herbes ou les insectes.

Il faut aussi couper les ongles des enfants, cela éviterait qu'ils se grattent, provoquant les plaies et les infections. La saison des pluies étant propice au développement de nombreuses maladies comme le paludisme et la fièvre typhoïde, le docteur des enfants a, en plus, invité les parents à assainir leur environnement en luttant contre les moustiques pour ce qui est du palu, et en veillant à l'hygiène des mains en ce qui concerne la fièvre typhoïde qui est une maladie des mains sales.