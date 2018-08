Burkina Faso: Difficultés d'apprentissage chez l'enfant - La contribution de Laboratoire Education

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, entame aujourd'hui et ce, jusqu'au 2 septembre, une… Plus »

Sont de ceux-là Ousséni Gondé, enseignant au complexe scolaire Atti, et Zénabou Yaméogo, institutrice à l'école Dassasgo D, qui ont reconnu la pertinence des sujets abordés et, surtout, le côté pratique de cette formation qui leur permettra d'appliquer sur le terrain les connaissances acquises.

Les 23, 24 et 25 août 2018, le LABORED a organisé une session de formation, qui a rassemblé 22 enseignants, sur les difficultés et troubles spécifiques d'apprentissage, laquelle a été dispensée par Bruna Montorsi, enseignante et pédagogue italienne à la retraite et responsable depuis une quinzaine d'années des projets de l'ONG Bambini nel Deserto au Burkina.

C'est pourquoi il porte une attention toute particulière aux enfants en difficulté d'apprentissage et à ceux victimes de troubles spécifiques d'apprentissage tels que la dyslexie (difficulté dans l'apprentissage de la lecture), la dysgraphie (troubles dans l'apprentissage de l'écriture) ou la dyspraxie (difficulté motrice liée à un trouble de la représentation corporelle et de l'organisation spatiale).

