Afrique de l'Ouest: Invite à un investissement dans la population pour promouvoir la prospérité économique

Il s'agit également pour la structure de relever les défis liés aux aléas afin de "rester efficace pour atteindre les trois résultats transformateurs de son nouveau plan stratégique (2018-2021)". Ces 3 résultats "visent zéro besoin non satisfaits en planification familiale, zéro violence basée sur le genre et zéro décès maternel évitable".

L'UNFPA est à Banjul jusqu'à vendredi pour mieux outiller les managers Senior de ses 25 bureaux de la région, mais aussi, pour une retraite en communication et plaidoyer afin de "formuler des solutions adaptées aux mutations internes à l'organisation et aux défis dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, selon les organisateurs.

Il a ajouté : "Aujourd'hui si on se tourne vers les indicateurs socioéconomiques en Afrique au sud du Sahara, on se rend compte que dans cette partie du monde, c'est un travail sur la variable population qui permettra de changer le décor".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.