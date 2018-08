Burkina Faso: Attaque terroriste à Fada - 7 agents FDS tués et 6 blessés dans l'explosion d'une mine

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, entame aujourd'hui et ce, jusqu'au 2 septembre, une… Plus »

Afin de ratisser la zone, un renfort a été demandé. Le véhicule des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Fada N'gourma, appelées en renfort, a sauté sur un engin explosif sur l'axe Fada N'gourma - Pama. Le bilan provisoire en mi-journée fait état de sept (07) agents des FDS qui ont perdu la vie et 06 (six) blessés en voie d'évacuation sur Ouagadougou.

La forte et prompte réaction des éléments de garde a permis de mettre en déroute ces forces du mal et de circonscrire les dégâts.

La Brigade territoriale de Gendarmerie de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga (Région de l'Est), a été attaquée, ce mardi 28 août 2018 vers une (01) heure du matin, par un groupe d'assaillants armés non encore identifiés.

