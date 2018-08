Burkina Faso: Chine - Tapis rouge pour Roch Marc Christian Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, entame aujourd'hui et ce, jusqu'au 2 septembre, une… Plus »

Dans l'agenda du chef de l'Etat burkinabè figurent en bonne place une cérémonie de dépôt de gerbes au Monument des héros du peuple à la place Tienanmen, un banquet dressé par les plus grands chefs du pays, des séances de travail avec le Chef de l'exécutif et le Premier ministre chinois, la visite de la Grande Muraille ... autant de temps forts qui symbolisent une visite d'Etat.

Pour une première, après le rétablissement des relations entre la Chine et le Burkina Faso, le numéro 1 Chinois va réserver à son hôte un accueil à la dimension des espérances placées sur le new deal entre Pékin et Ouaga.

