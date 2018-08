Burkina Faso: Promotion des droits des personnes âgées

Le ministère en charge de la justice, a organisé, le mardi 28 août 2018, à Ouagadougou, un atelier en vue de sensibiliser les Organisations de la société civile (OSC) à davantage s'impliquer dans la promotion des droits des personnes âgées.

Les Organisations de la société civile (OSC) sont appelées à renforcer les actions de lutte pour la défense et la promotion des droits des personnes âgées. C'est dans cette dynamique que le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique(MJDHPC) a organisé, le 28 août 2018, à Ouagadougou, un atelier de sensibilisation sur le sujet.

Selon le directeur général de la promotion des droits humains, Bénéwendé Camille Tapsoba, représentant le secrétaire général du MJDHPC, les personnes âgées sont confrontées à d'énormes difficultés. Il s'agit, a-t-il énuméré, de l'insuffisance de la protection sociale et des infrastructures adaptées, de l'isolement, de l'exclusion sociale, de l'absence des médecins consacrés à leur santé et de la pauvreté.

Pour lui, les personnes âgées ont les mêmes droits que tous les êtres humains. Au regard de leur âge et de leurs conditions de vie, a poursuivi M. Tapsoba, il a été introduit des mesures correctives pour leur permettre de mieux vivre et de mieux jouir de leurs droits.« Le Burkina Faso a adopté, le 17 octobre 2016, la loi N024-2016/AN portant protection et promotion des droits des personnes âgées », a-t-il précisé.

Aux dires du directeur général, les participants auront droit à des communications sur les notions de droits humains d'une manière générale et des personnes âgées en particulier, le cadre juridique interne et international en lien avec les personnes âgées, la présentation de l'état des lieux des droits des personnes âgées au Burkina Faso et la contribution des OSC.

Il a, par ailleurs, souhaité que les participants soient des relais de l'information afin que les personnes âgées puissent jouir pleinement de leurs droits.

« Il faut qu'au sortir de l'atelier, les OSC prennent conscience du défi de la promotion et la protection des droits des personnes âgées et s'impliquent davantage pour que cela soit une réalité», a avancé M. Tapsoba. A l'en croire, les personnes âgées constituent une référence pour les jeunes générations.

«Elles favorisent et renforcent le dialogue au sein de la famille et de la communauté», a-t-il ajouté. Selon les résultats du Recensement général de la population de 2006, il y a un peu plus de 700 000 personnes âgées de 60 ans et plus, soit environ 5de la population totale du Burkina Faso.