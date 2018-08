Burkina Faso: Programme d'appui au développement des économies locales

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), a organisé la première session ordinaire de l'année 2018 du Comité national de pilotage du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL), le lundi 27 août 2018 à Kaya.

Les membres et les observateurs du Comité national de pilotage du Programme d'appui au développement des économies locales (CNP/PADEL) ont passé au peigne fin, le bilan du Plan de travail et du budget annuel (PTBA) 2017 et adopté celui de 2018 lors de la première session ordinaire de l'année dudit comité, tenue le lundi 27 août 2018, à Kaya. L'objectif visé par cette session est de valider les outils de gestion du PADEL et d'adopter les orientations stratégiques pour l'année 2018.

Pour ce faire, il s'est agi pour les participants issus de l'administration publique, des collectivités territoriales, de l'unité de coordination du PADEL et des Partenaires techniques et financiers, d'examiner et d'adopter le rapport d'activités 2017, de valider le PTBA 2018 et le plan de déploiement du PADEL dans les régions restantes et de formuler des recommandations pour la mise en œuvre du PADEL.

Selon la ministre des Finances, de l'Economie et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly/Sori, le PADEL a fait, en six mois, des réalisations très importantes qui vont changer durablement la situation et les conditions de vie des populations.

« C'est tout à fait cela qui justifie la tenue de ce Comité de pilotage qui nous permettra non seulement d'apprécier les actions qui ont été déjà menées pendant la première phase mais aussi de voir les priorités de 2018 et après », a-t-elle indiqué.

Pour la secrétaire d'Etat chargée de l'Aménagement du territoire, Pauline Zouré, le PADEL a engrangé des résultats « très appréciables qui nous encouragent à continuer dans les six régions que nous avons choisies pour 2018 ».

Pour la secrétaire d'Etat Zouré, «ce programme sera mis en œuvre dans la même veine qui est de développer les infrastructures socioéconomiques pour permettre qu'au niveau des collectivités locales, il puisse avoir des infrastructures nécessaires pour produire la richesse, développer l'employabilité des populations et autonomiser les femmes et les jeunes ».

Des taux d'exécution physique et financière de 69 et 75,61%

Selon le directeur général du développement territorial, par ailleurs coordonnateur national du PADEL, Martial Wilfried Bassolé, les taux d'exécution physique et financière de l'année 2017 du programme sont respectivement de 69% et de 75,61%. Aux dires de M. Bassolé, des infrastructures de production et de transformation, de commercialisation et de transport, le financement de 239 microprojets, ont été réalisés.

A l'en croire, l'année 2018 est charnière pour le PADEL avec un passage à échelle nationale pour sa mise en œuvre dans six autres régions à savoir la Boucle du Mouhoun, le Centre-Est, le Centre-Nord, le Centre-Sud, l'Est et le Nord. Pour cela, trois priorités ont été dégagées selon le coordonnateur national.

Il s'agit du renforcement des acquis enregistrés en 2017, de l'opérationnalisation des infrastructures réalisées et de l'extension du programme dans six régions. Pour l'atteinte de ces résultats, des actions prioritaires ont été identifiées.

Il s'agit de réaliser des infrastructures marchandes et de commercialisation, de booster les filières à fort potentiel, de développer des outils modernes de management, de renforcer les capacités des unités de production informelle et faciliter leur accès aux financements, de réaliser des infrastructures de communication, etc. Le budget 2018 du PADEL est de 34 710 000 000 F CFA.

Les partenaires techniques et financiers, à l'image de la représentante-résidente de la BOAD au Burkina Faso, Reine Ayena/Broohm, ont marqué leur satisfecit quant au travail qui a été abattu sur le terrain dans un laps de temps par le Comité national de pilotage du PADEL.

« Nous sommes bien contente de ce que le démarrage du PADEL bien que tardif ait pu donner des résultats assez probants et la BOAD sera aux côtés du gouvernement pour rechercher l'amélioration des conditions de vie des populations», a-t-elle laissé entendre. Mme Broohm a par ailleurs félicité le gouvernement pour avoir mis en place ce programme qui peut inspirer les autres Etats de la sous-région.

Au terme de la session, des recommandations ont été formulées. On peut citer l'anticipation des négociations avec les propriétaires terriens pour la libéralisation des sites où des infrastructures doivent être réalisées, la réalisation d'infrastructures sécuritaires pour accompagner les infrastructures de développement, l'organisation d'une visite-terrain au profit des PTF.