Sénégal: Parution le 30 août d'un livre sur la vie et l'oeuvre de Djily Mbaye

Kaolack — Le livre "El Hadji Djily Mbaye : la saga d'un sage milliardaire" paraitra le 30 août prochain aux éditions Afrikana.com, au Canada, a appris l'APS de son auteur, le journaliste Mansour Gaye qui annonce qu'il sera disponible au Sénégal.

"L'histoire du marabout-milliardaire sénégalais El Hadji Djily Mbaye a longtemps constitué un mythe aux yeux de beaucoup de générations de Sénégalais et même de citoyens d'autres pays", indique l'auteur sur sa page facebook, notant qu"'avec cette biographie exclusive, la réalité est désormais à la portée de tous."

L'ouvrage est le "fruit d'un peu plus de cinq années d'investigations qui ont amené son auteur à voyager à travers le pays, bloc-notes et enregistreur à la main, pour recueillir des témoignages fiables sur un homme exceptionnel".

Il souligne que "ce livre, au-delà du factuel, invite le lecteur à tirer des leçons de vie indispensables pour apporter plus d'humanisme dans le cœur des hommes et plus de progrès dans le monde."

Pour le jeune journaliste lougatois, "au-delà du devoir de reconnaissance, la publication de cet ouvrage relevait d'une impérieuse nécessité."

En fait, indique-t-il, "plus de vingt-sept (27) ans après sa disparition, on ne pouvait plus continuer de se contenter de sources orales pour revisiter le riche parcours de cet homme exceptionnel à plus d'un titre."