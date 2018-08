Togo: La fin d'un long parcours

Le décret d'application du statut particulier des enseignants a été adopté mardi en conseil des ministres. La fin d'un long processus qui avait vu alterner grèves et négociations.

Le texte consacre la protection et la valorisation de la fonction d'enseignant.

Il professionnalise le métier, précise et clarifie les différents corps et fixe les règles d'éthique et de déontologie et réglemente les évolutions de carrières, les droits et avantages ainsi que le régime disciplinaire et les obligations.

'L'adoption du décret s'inscrit dans le cadre des efforts visant à apaiser durablement le climat social dans ce secteur vital de la vie nationale et à améliorer les conditions de travail et de vie des acteurs du système éducatif togolais', souligne le communiqué officiel.

La Coordination des syndicats de l'éducation du Togo (CSET) s'est félicitée.

'C'est avec joie que nous apprenons cette bonne nouvelle qui marque la bonne foi du gouvernement. Cela va mettre davantage en confiance les nôtres quant à la mise en œuvre de toutes dispositions contenues dans l'accord', a déclaré Ilétou Ayaovi Atchou-Atcha, l'un des responsable de la CSET.