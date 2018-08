Burkina Faso: Procès du putsch - Retour sur les irruptions dans les radios

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, le mardi 28 août 2018 avec l'interrogatoire du Lieutenant Bouraima Zagré et des sergents Lamoussa Badoun et Amadou Pagbelgem. Ils sont poursuivis, entre autres, pour attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre, coups et blessures et dégradation de biens.

A la barre pour le 2e jour de suite, ce mardi 28 août 2018, le lieutenant Bouraima Zagré a réaffirmé avoir exécuté des ordres légaux, parce qu'émanant de son supérieur hiérarchique. Cela, bien qu'il soit en mission onusienne au Mali (depuis fin janvier 2015) et était en congé au moment des faits. Selon lui, l'ordre est légal, parce qu'il est émis par une autorité compétente et a un caractère militaire.

«Par conséquent, il ne peut être poursuivi d'attentat à la sureté de l'Etat, de meurtre et de coups et blessures, car il n'a agi que sous des ordres, d'autant plus qu'au cours de ces missions, il n'y a pas eu de blessé, ni de mort», a précisé son avocat, le bâtonnier Mamadou Sawadogo.

Cette autorité au moment des faits était-elle compétente ?, a demandé Me Prosper Farama. L'accusé a indiqué, qu'il ne saurait répondre à cette question. Par contre, il a suggéré à l'avocat d'interroger ses supérieurs, les seuls qui peuvent répondre à la question, selon lui.

Et Me Hervé Kam de rétorquer que selon l'article 95 du statut de l'Armée, le militaire est soumis à la loi pénale du droit commun qui le libère de l'autorité légitime. «Donc l'accusé a agi en homme réfléchi et n'a obéi qu'à des ordres», a ajouté Me Kam.

A la suite du lieutenant, c'est le sergent Lamoussa Badoun qui est passé à la barre. 33 ans, marié et père de deux enfants, l'accusé est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre de 13 personnes, coups et blessures sur 42 personnes et complicité de destruction de biens.

Face à ces chefs d'accusation, il plaide non coupable comme ses prédécesseurs. Son histoire a commencé le 16 septembre 2015, alors qu'il était au poste Dakota (où on vérifie l'identité des visiteurs à la présidence).

Il aurait reçu un appel du major Eloi Badiel lui demandant d'aller arrêter des émetteurs de radios en ville. «Je suis un technicien transmetteur», a-t-il précisé. Accompagné du sergent Amadou Pagbelgem, ils sont allés au centre émetteur de Gounghin et de Kamboinsin.

«Je n'ai pas saccagé de matériel»

De retour de mission, ils ont encore reçu des instructions d'aller arrêter l'émetteur de la radio Oméga. «Ainsi, nous nous sommes rendus en ces lieux et ce sont les techniciens de la radio, sur notre demande qui l'ont fait. Mon compagnon est sorti avant moi du studio, et c'est quand je redescendais que j'ai constaté que trois motos étaient en flamme. J'ai cherché à comprendre et le sergent Pagbelgem m'a dit qu'il n'en savait rien», a indiqué le sergent Badoun.

De là, ils sont repartis à la présidence. Le lendemain 17 septembre 2015, lui, les sergents Pagbelgem et Mahamadi Bouda, sur instruction du capitaine Dao, sont allés à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour trouver d'où émettaient la radio de la résistance, la 108.0. Ainsi «sur ordre du colonel Mahamadi Déka, le directeur général de l'ARCEP et des techniciens sont venus faire la localisation.

A l'issue de la recherche, on a su que la radio émettait au sein de la radio savane FM», a souligné l'accusé. Alors, ils se seraient rendus sur les lieux ; c'est en ce moment qu'est arrivé Koussoubé Roger en compagnie de quelques jeunes soldats. «Sur ordre de M. Bouda, nous sommes rentrés au studio avec les techniciens qui ont pu arrêter l'émission de ladite radio. Et on a embarqué le matériel (un ordinateur, un émetteur et une clé USB)», a poursuivi M. Badoun.

Après cela, il serait allé déposer le DG chez lui à domicile avec sa voiture et le sergent Bouda serait passé le chercher pour aller au poste. Il dit y être resté jusqu'au 25 septembre. A la question du président du tribunal, Seydou Ouédraogo, de savoir s'il a participé à une quelconque réunion, l'accusé a affirmé n'avoir assisté ni à un rassemblement ni à une réunion.

A la suite du président du tribunal militaire, le parquet a interrogé le prévenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction. L'accusé a déclaré à la barre n'avoir eu connaissance du coup d'Etat que le 18 septembre. Mais sur sa position, le 16 septembre, le parquet a trouvé les déclarations du sergent Badoum contradictoires.

Des procès-verbaux au contenu non identiques

Le conseil du prévenu, maître Stéphane Ouédraogo, a alors demandé au parquet d'apporter des précisions sur les contradictions relevées dans la déposition de son client. En réponse, le parquet a fait lecture du procès-verbal de l'interrogatoire au fond devant le juge d'instruction de M. Badoum.

A la suite de cette lecture, le conseil du prévenu, a relevé que le procès-verbal lu par le parquet n'était pas conforme au sien. Après vérification, le tribunal a constaté que la question n°3 du PV détenu par le parquet parle du lieu où se trouvait l'accusé, alors que celui communiqué à l'avocat traite des missions que le sergent Badoum aurait exécutées pendant les évènements. Me Ouédraogo a demandé au parquet de lui communiquer la pièce en cause.

Le parquet militaire, face à cette contrariété des PV, a dit retirer la question en cause, mais n'a pas accédé à la demande du conseil de l'accusé en invoquant l'article 117 du Code de justice militaire qui donne le droit à la défense de formuler des exceptions.

Me Stéphane Ouédraogo s'est inquiété de la position du parquet. «Je ne sais pas si les erreurs se limitent à là. Pour cela, je souhaite avoir le PV en question pour vérifier et aviser», a-t-il déclaré. Et de conclure en demandant une suspension de 24 heures pour s'entretenir avec son client. Le tribunal a accédé à la demande du conseil de l'accusé et a poursuivi l'audience avec l'interrogatoire du sergent Amadou Pagbelgem.

Un «mouvement» à la présidence

A la barre, lecture lui a été faite des charges retenues contre lui. Il s'agit de complicité de Coup d'Etat, meurtre, coups et blessures volontaires et dégradations aggravées de biens. Le prévenu a plaidé non coupable et a donné sa version des faits. Pour lui, il est revenu au camp Naaba Koom II après un coup de fil du sergent Théodore Nikiéma, l'informant d'un «mouvement» à la présidence.

Après s'être renseigné en vain pour en savoir plus sur ce qui se passait, il repartait lorsqu'il a été appelé par le major Badiel qui a donné l'ordre à lui et au sergent Badoum d'aller arrêter les émissions aux centres émetteurs de Gounghin et de Kamboinsin. Au retour, ils ont encore reçu l'ordre d'aller couper les émissions de Radio Oméga. Sur place, ils ont trouvé une personne en civil qui connaissait l'immeuble.

«Il nous a conduits au studio et arrivé, il dit ceci : coupez, sinon on brûle tout», a expliqué le sergent Pagbelgem. Après le forfait, le monsieur en civil repartait et le sergent, intrigué, dit l'avoir rattrapé dans les escaliers de l'immeuble.

«Il m'a sorti sa carte militaire et m'a dit qu'il agissait au nom du Chef d'état-major général des armées, le général Pingrenoma Zagré», a confié l'accusé en ajoutant qu'il n'a pas pu identifier le monsieur en question. C'est sur cette narration que l'audience a été suspendue. Elle reprend ce matin à 9 heures.