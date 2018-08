Burkina Faso: FC Barcelone - Un président et des supporters au pays

Une représentation des supporters du club espagnol, FC Barcelone, est présentement à Ouagadougou. Jordi Monturio, président de la fédération des supporters de l'Est des Blaugrana est venu sympathiser avec ses homologues du Burkina Faso.

Le président de la fédération des supporters du FC Barcelone de l'Est, Jordi Monturio, est en tournée à Ouagadougou, depuis le 24 août 2018. Avec quelques membres de son bureau, le patron des supporters du club espagnol est venu encourager et galvaniser leurs homologues burkinabè. A l'occasion, ils ont apporté des gadgets du club à leurs hôtes.

Plusieurs groupes de supporters du club de Leonel Messi de Ouagadougou ont ainsi bénéficié pour l'occasion, des maillots, des fanions, des ballons, et autres objets de supporters aux couleurs du club. Des groupes de supporters de Kienfangué et de Tansèga, ont bénéficié en plus d'une télévision grand écran chacun, pour pouvoir vivre en direct, les matchs de leur équipe préférée, selon le président Monturio.

C'est la deuxième année consécutive que ces donateurs viennent raffermir leur relation avec les amis du Burkina Faso. Un Burkinabè résidant en Espagne est à l'origine de cette relation Barcelona-burkinabè. Boukary Tassambédo dit Dibango, artiste plasticien de son état, marié à une espagnole, a profité de ses liens conjugaux avec un membre du bureau des supporters pour tisser la relation.

Pour lui, c'est un rêve qui se réalise. «J'ai remarqué que le FC Barcelone a beaucoup de supporters au Burkina Faso. L'objectif est que les Espagnols puissent soutenir les Burkinabè» Conscient de cette période de soudure, il a invité ses amis à une action de solidarité envers des personnes démunies.

Ainsi, des sacs de riz et de maïs ont été distribués à des familles à Boussé, à Gonsin, et à des femmes de Ouagadougou (Gounghin, et à Larlé). Le groupe de supporters compte la prochaine fois venir avec une ancienne gloire du club.