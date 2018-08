Burkina Faso: Double attaque à l'Est - Sept militaires tués, six autres blessés

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, entame aujourd'hui et ce, jusqu'au 2 septembre, une… Plus »

Quelques temps après, une mission conjointe, en provenance de Fada N'Gourma, venant prêter main forte aux frères d'armes attaqués, a sauté sur une mine artisanale, à mi-chemin entre Fada N'Gourma et Pama. Le bilan humain est lourd : sept militaires tués et six autres blessés.

Sur le plan sécuritaire, les jours se suivent et se ressemblent dans la région de l'Est. Dans la nuit du lundi 27 à mardi 28 août 2018, la brigade territoriale de gendarmerie de Pama a été la cible d'individus armés, a-t-on appris de sources compétentes. La réaction «prompte» des gendarmes a mis en déroute les assaillants.

Dans la nuit du lundi 27 à mardi 28 août 2018, la brigade territoriale de gendarmerie de Pama a été attaquée par des individus armés. Une mission de renfort, partie de Fada N'Gourma, a sauté sur un engin explosif improvisé. Sept militaires ont été tués et six autres blessés, de sources officielles.

