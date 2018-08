Burkina Faso: Réforme du secteur de l'énergie

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, a signé le mardi 28 août 2018 à Ouagadougou, une convention de financement du Programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie (PARSE) avec la Banque africaine de développement (BAD). Avec cet accord, c'est environ 11,7 milliards de francs CFA que l'institution apporte au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique énergétique.

Avec un taux de couverture national de 35,58% et une demande sans cesse croissante de l'ordre 13%en moyenne par an, le Burkina Faso est en-deçà de l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité.

Dans le but de soutenir le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de l'énergie, la Banque africaine de développement (BAD) met à la disposition du gouvernement burkinabè, une enveloppe financière d'environ 11,7 milliards de francs CFA.

La signature de cette convention de financement entre les deux parties s'est déroulée le mardi 28 août 2018, à Ouagadougou. Selon la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly, cet appui budgétaire sectoriel vient en réponse aux nombreuses difficultés que connaît le secteur.

Il s'agit notamment de la faible capacité des installations énergétiques liée à un faible investissement public et privé, à l'insuffisante prise en charge de la régulation, à la faiblesse du cadre réglementaire et à l'insuffisance de la planification dans le secteur.

C'est pourquoi, elle s'est réjouie de la signature dudit accord qui vient confirmer, à son avis, l'engagement de la BAD à accompagner le processus de développement du Burkina Faso dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Faciliter un accès inclusif à l'énergie

Le représentant-pays de la BAD, Pascal Yembiline, a, pour sa part, affirmé que le Programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie(PARSE) vise à créer les conditions d'un accès inclusif à l'énergie au «pays des Hommes intègres», en soutenant la nouvelle vision du gouvernement dans le domaine énergétique.

Une vision qui, au dire de M. Yembiline, est en parfaite ligne avec ce que sa structure appelle, le «New deal» sur l'énergie et qui consiste à fédérer toutes les initiatives visant l'atteinte des objectifs liés à l'accès universel à l'énergie en Afrique. Cependant, il a rappelé que le PARSE est avant tout un appui au budget de l'Etat avec comme objectif, de contribuer à la stabilité du cadre macroéconomique.

Félicitant le pays pour les résultats obtenus depuis 2015 dans le cadre du programme d'appui au secteur de l'énergie, le représentant de la BAD a annoncé la poursuite de deux opérations en cours d'exécution.

«Le projet d'électrification périurbaine de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, d'un montant d'environ 21 milliards de FCFA qui consiste à l'extension du réseau de distribution pour électrifier les quartiers périphériques ; et le projet de la Dorsal Nord d'un montant d'environ 39 milliards de FCFA pour la construction d'une ligne de transport de très haute tension au départ BirminKebbi au Nigéria jusqu'à Ouagadougou via Niamey », a-t-il expliqué.

A ce jour, la Banque dispose d'un portefeuille actif de 71 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie. Un portefeuille qui est appelé à s'accroître selon Pascal Yembiline.