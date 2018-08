Congo-Kinshasa: Dernière ligne droite pour le procès de Bosco Ntaganda, trois ans après son ouverture

L'enjeu de ce procès est de démontrer que Bosco Ntaganda a bien donné les ordres et planifié les opérations pendant cette conquête de l'Ituri mené entre 2002 et 2003.

Il a aussi vu l'accusé tuer le colonel à la retraite Asalah après l'avoir interrogé et l'avoir accusé de soutenir les Lendu [autre ethnie avec laquelle les Héma sont encore régulièrement en conflit]. Les preuves montrent également que Bosco Ntaganda a dirigé des attaques contre des civils dans et autour de la localité de Mongbwalu ».

Le commandant en second de l'armée de l'Union des patriotes congolais soutient aussi que ses soldats n'ont pas tué de civils, violé ou pillé car ils n'en ont pas reçu l'ordre. L'accusation, elle, veut prouver que celui qu'on surnomme « Terminator » a à la fois commis des crimes et en a donné l'ordre.

A tour de rôle, deux soldats de l'UPC ont violé cette témoin, pendant qu'un troisième soldat se tenait sur le côté avec les enfants de cette femme. Les témoignages de plus d'une vingtaine de victimes et d'auteurs directs de cette attaque retracent le récit d'un assaut brutal qui diffère largement de la version des évènements livrée par l'accusé ».

L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda est accusé d'avoir commandité des meurtres, des pillages et des viols commis par ses troupes en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) entre 2002 et 2003 : 13 crimes de guerre et cinq crimes contre l'humanité au total, pour lesquels il a plaidé non-coupable.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.