Congo-Kinshasa: Adolphe Muzito milite pour une profession de foi commune de l'opposition

Au contraire, ils seraient obligés peut-être de négocier plus tard avec Joseph Kabila, qui ferait d'eux des deuxièmes personnalités en leur donnant par exemple la gestion du gouvernement ou du Parlement, ce qui les obligerait finalement à jouer le jeu du régime de Kabila et à appliquer des politiques publiques qui auront montré leurs limites ».

« J'ai peur que le président arrive à nous diviser en remettant le débat autour des personnes plutôt qu'autour des projets et des visions politiques, explique à RFI Adolphe Muzito. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de se poser la question : quel candidat choisir de l'opposition ?

Alors que l'opposition n'a toujours dégagé de position commune après l'exclusion de six candidats à la présidentielle, l'un des candidats invalidés, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, propose de prendre son bâton de pèlerin et de rencontrer tous les aspirants présidents de la République issus des rangs de l'opposition pour tenter de dégager une profession de foi commune. A quoi s'engageraient-ils si l'un d'eux était élu ?

