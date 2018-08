Togo: Le gouvernement crée la FOSE 2018

Photo: Télégramme228

Nicolas LAWSON (président du PRR) s'est lourdement trompé quand il indiquait ce mardi sur radio Kanal Fm dans l'émission 'Miwoènégno' que le gouvernement ne considère même pas encore le travail de la Ceni sinon il allait parler du processus électoral lors de son dernier conseil des ministres.

Le gouvernement vient de le confondre avec la création ce mardi soir en conseil des ministres des Forces sécurité élections 2018 (FOSE 2018).

Le gouvernement, dans le communiqué du conseil des ministres, précise que cette force est placée sous la supervision de la CENI et le commandement opérationnel du ministère en charge de la sécurité.

Forte de 8000 agents (gendarmes et polices), elle aura essentiellement pour mission de maintenir la paix et assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections.

Les FOSE 2018 prendront toutes les mesures pour maintenir l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes ses phases. Les FOSE 2018 vont aussi assurer la sécurité des lieux de meetings ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale.

Le gouvernement apporte une précision utile en disant dans le communiqué que les FOSE 2018 "vont assurer ces missions en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous.

La création et le déploiement de la FOSE 2018 ne remettent pas en cause les missions traditionnelles dévolues aux forces de défense et de sécurité ».