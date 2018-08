Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La plate-forme Ensemble en justice contre le maire de Goma

Dans leur plainte, les requérants font état d'une restriction systématique des manifestations publiques dont font l'objet les opposants à Goma, alors que les partis et regroupements proches de la majorité présidentielle organisent des activités publiques sans être inquiétés. En guise d'argumentation, ils ont rappelé le refus qui leur a été opposé d'organiser une activité politique le 3 août, à l'esplanade du stade de l'unité, alors qu'au même endroit, une manifestation de la majorité y fut organisée sans problème. « Quelques jours plus tard, le gouverneur de province a tenu un meeting des faits privés à la tribune ONC dans lequel il a, d'ailleurs, tenu des propos propagandistes en violation de la loi sans être inquiété », assènent les plaignants qui s'appuient sur l'article 26 de la Constitution garantissant la liberté des manifestations pour faire valoir leur droit démocratique.

