Congo-Kinshasa: Processus électoral - La Cénco souligne le risque des élections biaisées

Tout en se disant disposés à déployer des observateurs sur le terrain en vue de s'assurer de la crédibilité des élections et de contribuer ainsi à l'apaisement du climat post-électoral, les prélats catholiques invitent la Centrale électorale et le gouvernement à la prise en compte de leurs préoccupations pour garantir le bon déroulement des scrutins.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a évalué, le 27 août, le processus électoral en cours dans le pays. Prenant acte du choix par le chef de l'Etat, Joseph Kabila, de son dauphin et du dépôt de candidatures pour la députation nationale et la présidentielle ainsi que les recours auprès de la Cour constitutionnelle, la Cénco a relevé que le calme dans le pays ne sera qu'« une illusion si le processus électoral en cours n'aboutit pas à l'organisation des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées ».

De l'avis des prélats catholiques, en effet, pour éviter ce risque, certaines préoccupations doivent être prises en compte, notamment celles liées à la non clarification de la situation des millions de personnes enrôlées sans empreintes digitales, le manque de consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter ainsi que le non parachèvement d'importantes mesures de décrispation prévues dans l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Proposant des pistes de solution, la Cénco a réitèré ses recommandations déjà faites à la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et au gouvernement. Il s'agit, entre autres, de la publication le plus tôt possible de la liste des personnes enrôlées, la recherche d'un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter, le parachèvement de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 par l'application des mesures de décrispation, la facilitation de l'observation des élections aux organisations nationales et internationales qui en ont la compétence et qui en expriment le vœu.

Pour cette dernière option, la Cénco affirme déjà sa disponibilité à contribuer à l'observation des prochaines élections prévues le 23 décembre. « Elle compte déployer mille vingt-six observateurs à long terme et quarante mille observateurs à court terme », a-t-elle précisé, disant compter sur l'engagement de la Céni à accréditer tous ces observateurs qui seront bien formés et à leur faciliter cet « important travail qui contribuera, sans doute, à l'apaisement du climat post-électoral ».

La Cénco dit également compter sur l'engagement de la communauté internationale, plus particulièrement de la SADC et de la CIRGL, en vue d'aider la République démocratique du Congo à sortir pacifiquement de la crise par le respect des clauses de l'Accord de la Saint-Sylvestre.