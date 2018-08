Congo-Brazzaville: Alerte sur la fièvre jaune à Pointe-Noire et Kouilou

Le directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, le Dr Lambert Kitembo, a expliqué que l'épidémie serait due aux facteurs climatiques et environnementaux. L'amélioration des conditions climatiques et environnementales contribuerait à lutter contre la fièvre jaune, a-t-il estimé.

Le laboratoire de référence de Dakar au Sénégal a confirmé la présence d'anticorps IGM dirigés contre le virus amaril, indique le département chargé de la gestion des questions sanitaires. Les enquêtes menées sur le terrain ont révélé la présence des moustiques vecteurs responsables de la fièvre jaune et des gîtes larvaires autour des habitations des cas suspects et probables.

Selon le ministère de la Santé, l'investigation a permis de déceler soixante-dix cas suspects dans les registres de seize centres de santé visités. Les districts sanitaires de Mongo-Mpoukou, Mvoumvou, Ngoyo et Lumumba à Pointe-Noire font partie de l'épicentre, tandis que le district de Tchiamba-Nzassi (Kouilou), frontalier avec l'Angola, compte le taux d'attaque le plus important.

Dans une déclaration rendue publique récemment, le ministère de la Santé annonce une épidémie de fièvre jaune dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou où 186 cas suspects ont été signalés depuis le début de l'année en cours et aucun décès formel dû à la maladie.

