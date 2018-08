Congo-Brazzaville: Mercato - Mbokani signe à Antwerp, Tshibola s'entraîne à nouveau à Kilmarnock

Il a continué à s'entraîner avec les moins de 23 ans du club écossais. L'on apprend qu'il a repris les entrainements avec les A de Kilmarnock mais n'a pas encore été titulaire après deux journées du championnat d'Ecosse. Il a disputé au total trente-deux matchs la saison dernière avec un but et quatre passes décisives, toutes compétitions confondues. Le joueur qui a honoré sa première sélection contre la Tanzanie, en amical, ne figure pas sur la liste du sélectionneur Florent Ibenge pour le match du 9 septembre contre le Liberia.

En difficulté depuis la fin de son prêt d'une saison à Kilmarnock, en Angleterre, le milieu défensif international congolais, Aaron Tshibola (23 ans) qui appartient à Aston Villa, ne savait pas encore où aller, la situation dans son club d'appartenance n'étant pas prometteuse. Parti de Villa il y a deux saisons, d'abord à Reading et Milton Keynes en Angleterre, ensuite à Kilmarnock en Ecosse (pour 5,7 millions d'euros), Aaron Tshibola a été cité en Italie, à Sampdoria de Gènes et Sassuolo, deux clubs de la série A.

Dieu Merci Mbokani retourne en Belgique, à Anderlecht cette fois-ci pour refaire sa santé morale et jouer au football. Il obtient le soulier d'or en 2012 de meilleur buteur du championnat, avant de prendre la direction de Dynamo Kiev en Ukraine. Le club ukrainien le prête à Norwich City (2015-2016) et ensuite à Hull City (2016-2017). Il rentre en Ukraine mais ne joue pas beaucoup. Le voici qui revient en Jupiler League, un championnat qui lui réussit inexorablement.

En fin de contrat avec Dynamo de Kiev en Ukraine depuis fin juin, l'attaquant congolais Dieumerci Mbokani Bezua s'est engagé pour une saison avec le club de la D1 belge de Royal Antwerp FC. A Anvers, il retrouve son ancien coéquipier de l'équipe nationale, Jonathan Bolingi Mpangi, du reste appelé par le sélectionneur Florent Ibenge pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN, le 9 septembre à Monrovia, contre le Liberia. Mbokani, rappelons-le, a pris sa retraite internationale depuis plus d'une année après avoir joué quarante matches avec les Léopards et marqué douze buts.

