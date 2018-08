Congo-Brazzaville: Lycée Pierre-Savorgnan-de Brazza - Un incendie maîtrisé par les sapeurs-pompiers

D'après le proviseur de cet établissement, l'incendie a été provoqué par un déséquilibré mental qui a brûlé une dizaine de pneus au dernier niveau de l'immeuble avant de prendre la clé des champs. « C'est un bâtiment qui n'est plus utilisé mais on a nettoyé le premier et deuxième niveaux pour permettre aux étudiants de faire des travaux dirigés pendant les vacances. Il était monté une fois et avait mis le feu à un pneu mais nous avions su maîtriser. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quelle heure il est entré pour mettre le feu. Lorsque les enfants l'ont poursuivi, il a fui », a expliqué le proviseur de ce lycée, Jean Médard Balounga, précisant qu'ils sont obligés de fermer les escaliers et pénaliser les étudiants.

